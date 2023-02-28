الولايات المتحدة: الوكالات الفيدرالية تحظر تثبيت تطبيق تيك توك على أجهزة الحكومة

استهدف التطبيق من قبل المشرعين الأمريكيين الذين يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية

قال البيت الأبيض،أمس الإثنين، إن الحكومة الفيدرالية تمنح الوكالات الحكومية 30 يومًا لضمان عدم تثبيت تطبيق “Tik Tok” (تيك توك) على أي من أجهزتها أو أنظمتها، في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن حماية البيانات، ويأتي ذلك وفقا لقانون صدر في أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

تم استهداف التطبيق ، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، من قبل المشرعين الأمريكيين الذين يعتبرون التطبيق تهديدًا للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية..

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالوكالة الحكومية الأمريكية شالاندا يونغ، إن "المقاولين سيحتاجون إلى تغيير عقود تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم لضمان حماية بيانات الولايات المتحدة عن طريق وقف استخدام "تيك توك" على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في أعمالهم"

واشار شالاندا إلى أن "الحظر لا ينطبق على الكيانات الأمريكية غير الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون’تيك توك’، لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) استنكر القانون الجديد، قائلا إنه "يرقى إلى مستوى حظر تيك توك بشكل فعال".

ويتم فحص شبكة الفيديو الاجتماعية الشهيرة للغاية من قبل الغربيين الذين يخشون أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم. يأتي الحظر في الحكومة الفيدرالية الأمريكية بعد أيام من قرار مماثل للمفوضية الأوروبية ، والذي يحظر ’تيك توك" على موظفيها لحماية المؤسسة.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتا مقابل 29 لتمرير مشروع القانون في 22 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وصادق عليها مجلس النواب بأغلبية وفي نفس اليوم، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون مؤقت يمول الحكومة لمدة أسبوع آخر من أجل تجنب الإغلاق حتى وصول مشروع القانون الشامل إلى مكتبه، واليوم وقع الرئيس بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها ستحظر تطبيق "تيك توك" من الأجهزة المحمولة التي توفرها لموظفيها اعتبارًا من، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "مستوى غير مقبول من المخاطر" على الخصوصية والأمان. كان "تيك توك" بالفعل من بين التطبيقات الصينية المحظورة في الهند منذ عام 2020.

وكانت إدارة تكبيق "تيك توك" قد اعترفت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي، وفي ديسمبر/كانون الأول المنصرم قالت أن "الموظفين استخدموا هذه البيانات لملاحقة الصحفيين". لكن المجموعة تنفي أي سيطرة للحكومة الصينية أو الوصول إلى بياناتها.