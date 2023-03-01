معرض برشلونة للأجهزة المحمولة يعرض ابتكارات من بينها "روبوت مضاد للوحدة وتاكسي طائر"

من الابتكارات في المعرض أيضا الإنسان الآلي "إن إتش أو إيه" (NHOA)، وهي اختصار لعبارة ("لن تكون وحيداً في المنزل أبداً")

يحفل معرض برشلونة للأجهزة المحمولة بعد كبير من الأدوات الجديدة والابتكارات المتقدمة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، من هذه الابتكارات مركبة أجرة طائرة من ابتكار عملاق الاتصالات الهاتفية الكوري "إس كي تيليكوم" بالتعاون مع شركة "جوبي إفييشن" (Joby Aviation) الناشئة الأميركية، هذا التاكسي الطائر يتيح بحسب مصمميه "تقصير الوقت الذي يستغرقه التنقّل" في المدن المزدحمة.

كين وان، مدير فريق العمل في "إس كي تيليكوم" يقول، "إنه نوع من خدمة التاكسي الجوي. ونهدف من خلال تقنيتنا إلى حل مشكلتنا الاجتماعية. نشهد في المناطق الحضرية في كوريا ازدحاما مروريا كبيرا، ويتطلب بناء شبكة نقل جماعي مثل الطرق السريعة أو مترو الأنفاق الكثير التكاليف. ولكن باستخدام خدمة التنقل الجوي الحضري يمكن تقصير وقت سفر عملائنا دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية كبيرة".

ومن الابتكارات في المعرض أيضا الإنسان الآلي "إن إتش أو إيه" (NHOA)، وهي اختصار لعبارة ("لن تكون وحيداً في المنزل أبداً") وتتمثل مهمته في "التخفيف من حدة الشعور بالوحدة لدى كبار السن الذين يعيشون في المنزل"، وفقاً للمركز التكنولوجي الكاتالوني "يوروكات" (Eurecat) الذي قام بتصميمه

وبحسب الاتحاد العالمي لمشغلي الاتصالات يشارك 80 ألف محترف و2000 شركة في هذا المعرض في نسخته السابعة عشرة وامتلأت أجنحته بالكامل للمرة الأولى منذ الجائحة.