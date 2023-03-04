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مشاهدة مثيرة لفرقة من الدلافين قرب أحد الشواطئ الإسرائيلية

i24news

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مشاهدة فرقة من الدلافين أمام شاطئ أشكلون جنوب إسرائيل
Itamar Ben Avi /The Israel Nature and Parks Authorityمشاهدة فرقة من الدلافين أمام شاطئ أشكلون جنوب إسرائيل

هي من نوع الدلافين قارورية الأنف وهو الأكثر انتشارا في الشواطئ الإسرائيلية ويعيش بالعادة في المياه الضحلة

التقطت سلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية الجمعة مشاهد مثيرة لفرقة من الدلافين بالقرب من شواطئ مدينة أشكلون جنوب إسرائيل. 

Video poster

وقال المفتش في الوحدة البحرية بسلطة الطبيعة والحدائق قال إنه "خلال دورية مراقبة حظينا بمشاهدة مجموعة من 7 دلافين من الدلافين قارورية الأنف بالقرب من شواطئ أشكلون". 

ويشار إلى الدلافين قارورية الأنف هي ألثديات الأكثر شيوعا أمام الشواطئ الإسرائيلية، تتمتع بمبنى جسدي ممتلئ ولونها رمادي حتى البني، مع بطن لونها فاتح، وأنف قصير وسميك، طولها يتراوح ما بين 3.5 حتى 2.5 مترا، متوسط عدد الفرقة هو 5 دلافين ، هذا النوع من الدلافين يعيش بالعادة بالمياه الضحلة وأحيانا يدخل الى المياه العميقة. 

 

 

 

 

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