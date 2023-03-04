مشاهدة مثيرة لفرقة من الدلافين قرب أحد الشواطئ الإسرائيلية

هي من نوع الدلافين قارورية الأنف وهو الأكثر انتشارا في الشواطئ الإسرائيلية ويعيش بالعادة في المياه الضحلة

التقطت سلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية الجمعة مشاهد مثيرة لفرقة من الدلافين بالقرب من شواطئ مدينة أشكلون جنوب إسرائيل.

وقال المفتش في الوحدة البحرية بسلطة الطبيعة والحدائق قال إنه "خلال دورية مراقبة حظينا بمشاهدة مجموعة من 7 دلافين من الدلافين قارورية الأنف بالقرب من شواطئ أشكلون".

ويشار إلى الدلافين قارورية الأنف هي ألثديات الأكثر شيوعا أمام الشواطئ الإسرائيلية، تتمتع بمبنى جسدي ممتلئ ولونها رمادي حتى البني، مع بطن لونها فاتح، وأنف قصير وسميك، طولها يتراوح ما بين 3.5 حتى 2.5 مترا، متوسط عدد الفرقة هو 5 دلافين ، هذا النوع من الدلافين يعيش بالعادة بالمياه الضحلة وأحيانا يدخل الى المياه العميقة.