الرائد الإماراتي سلطان النيادي يرسل أول رسالة من الفضاء

أفاد مركز الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن "الرائد الإماراتي أرسل أول رسالة من الفضاء، وأهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده"

وصلت المركبة التي انطلقت وعلى متنها طاقم مهمة "كرو 6" (Crew 6)، باتجاه محطة الفضاء الدولية، ضامّاً معه 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأفاد مركز الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن "الرائد الإماراتي أرسل أول رسالة من الفضاء، وأهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده"، مؤكداً "وصول مركبته إلى الفضاء".

كذلك شكر الشاب مركز الشيخ محمد ووكالة الفضاء الدولية وكل من ساهم في إنجاز تلك المهمة.

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أن طبيبة رائد الفضاء سلطان النيادي، الدكتورة حنان السويدي، تواكب حالته الصحية خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بعد أن رافقته خلال التحضيرات.

وأوضح المركز أن الطبيبة حنان السويدي حيث كانت قد قامت بهذا الدور خلال أول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019.

وأقلعت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية، التي يعادل ارتفاعها 25 طابقا وهي ترتفع من برج الإطلاق، بينما تهدر محركاتها التسعة من طراز مرلين مطلقة سحبا من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.

وتضم مهمة "كرو 6" رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (41 عاما)، وهو ثاني إماراتي يصعد إلى الفضاء وأول إماراتي ينطلق من الأراضي الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق في رحلة طويلة.