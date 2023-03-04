رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يبعث أول رسالة من الفضاء

أفاد مركز الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن " الرائد الإماراتي قام بإرسال أول رسالة من الفضاء"

وصلت المركبة التي تحمل طاقم مهمة "كرو 6" (Crew 6)، والتي انطلقت باتجاه محطة الفضاء الدولية، ضامّاً معه 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأفاد مركز الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن " الرائد الإماراتي قام بإرسال أول رسالة من الفضاء"، مضيفا أنه "أهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده"، مؤكداً "وصول مركبته إلى الفضاء"

كما شكر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مركز الشيخ محمد ووكالة الفضاء الدولية وكل من ساهم في إنجاز تلك المهمة.

من جهته، أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أن طبيبة رائد الفضاء سلطان النيادي، الدكتورة حنان السويدي، تواكب حالته الصحية خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بعد أن رافقته خلال التحضيرات.

وأوضح المركز أن الطبيبة حنان السويدي حيث كانت قد قامت بهذا الدور خلال أول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019.

وكانت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، قد أقلعت في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية، التي يعادل ارتفاعها 25 طابقا وهي ترتفع من برج الإطلاق.

بينما تهدر محركاتها التسعة من طراز مرلين مطلقة سحبا من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.