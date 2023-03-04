سامسونج تتصدر سوق التلفزيونات العالمي للعام ال 17 على التوالي

كما واصلت سامسونج مسيرتها في تطوير جودة الصورة والابتكار من خلال تقديم منتجات تعتمد على أحدث التقنيات أيضا

تصدرت سامسونج سوق التلفزيونات العالمي طوال 17 عاما على التوالي، وذلك بناء على النتائج التي خرجت بها وكالة "أوميديا" المتخصصة في أبحاث السوق.

وذكرت سامسونج، في بلاغ لها، أنها تصدرت مرة أخرى سوق التلفزيونات العالمي في 2022 للعام السابع عشر على التوالي، مشيرة أن هذا الإنجاز قد ي عزى إلى التزامها بضمان تجارب وتصاميم متميزة تركز أساسا على تجارب المستخدمين.

وحسب البلاغ ، فإنه من خلال إعطائها الأولوية لمجموعة منتجاتها المتميزة، تمكنت الشركة من الحفاظ على ريادتها الاستثنائية في صناعة التلفزيونات لمدة 17 عاما . ويتجلى ذلك بوضوح في تشكيلة Neo QLED.

ففي العام الماضي 2022، تمكنت سامسونج من بيع 9.65 مليون وحدة من أجهزة QLED و Neo QLED، وبذلك وصلت المبيعات التراكمية إلى 35 مليون جهاز منذ إطلاقها في العام 2017.

وسيطرت سامسونج أيضا على قطاع سوق التلفزيونات الكبيرة جدا في العام الماضي، لتستحوذ على نسبة قدرها 36.1% و 42.9% كحصة سوقية لأجهزة التلفزيون التي يزيد حجمها على 75 بوصة و 80 بوصة على التوالي.

أما بالنسبة إلى سوق التلفزيونات المتميزة التي يزيد سعرها على 2,500 دولار، فقد تمكنت سامسونج من الاحتفاظ بأكبر حصة في السوق من حيث الإيرادات بنسبة 48.6%.

وتمثل ريادة سامسونج في سوق أجهزة التلفزيون على مدى 17 عاما متتالية، شهادة على التزامها بتقديم أكثر المنتجات ابتكارا من خلال تصميماتها التي تركز على ضمان تجارب محس نة للمستخدمين.

كما واصلت سامسونج مسيرتها في تطوير جودة الصورة والابتكار من خلال تقديم منتجات تعتمد على أحدث التقنيات أيضا . وفي العام 2017، حددت سامسونج مصطلح "شاشة الجيل التالي" من خلال كشفها عن أول تلفزيون QLED الذي استخدم تقنية النقاط الكمية للوصول إلى حجم ألوان بنسبة 100% لأول مرة في تاريخ الصناعة.