بعد سلسلةمن الزلازل: اكتشاف طبقة خفية في كوكب الأرض

دراسة جديدة تثبت أن للأرض طبقة داخلية خامسة، ويوجد في مركزها كرة معدنية ضخمة يزيد حجمها عن 600 كيلومتر.

تمكن العلماء من إحداث اختراق علمي في مجال طبقات الأرض، بعد اكتشاف طبقة لم تكن معروفة من قبل. وذكر هؤلاء أن الطبقة المتكونة عبارة عن صخور منصهرة تقع على عمق 160 كيلومترا أسفل سطح الأرض. وتغطي هذه الطبقة 44 في المئة من إجمالي سطح كوكب الأرض.

ILYAS AKENGIN / AFP يبحث الناس عن ناجين في ديار بكر ، في 6 فبراير 2023 ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد.

وتعد هذه الطبقة، المكتشفة أخيرا، جزءا من طبقة الأسينوسفير (الوشاح العلوي)، المعروفة بأنها أكثر طبقات الأرض كثافة وضعفا. وتقع الطبقة، المكتشفة حديثا، في منطقة تشهد أعلى درجات حرارة الوشاح العلوي وهي 1450 درجة مئوية. ويهدم الاكتشاف الجديد النظريات التي سادت لوقت طويل أن الصخور المنصهرة تؤثر على لزوجة طبقة الأسينوسفير.

وقال الباحث في جامعة تكساس، جوليان هوا، في بيان: "عندما نفكر في شيء منصهر، نظن بحدسنا أن الانصهار يؤدي دورا في لزوجة المادة". وأضاف: "لكن ما وجدناه أنه حتى في حال كان الذوبان مرتفعا للغاية، فإن تأثيره على تدفق الوشاح صغير للغاية".

وكانت النظريات السابقة تقول إن حركة الصفائح التكتونية ناتجة عن تيارات الحمل الموجودة في الصخور المنصهرة في الوشاح الأرض أسفل قشرة الكوكب، لكن هوا ومن معه من باحثين في جامعة تكساس وضعوا هذه النظريات جانبا.

وهوا باحث في دراسات ما بعد الدكتوراه في معهد جاكسون لعلوم الأرض في جامعة تكساس، ودرس الصور السيزمية (الزلزالية)، لوشاح الأرض العلوي أسفل الأرض التركية.