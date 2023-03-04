شركة "بارتنر" الإسرائيليّة توقّع اتفاقية تعاون مع منصّة شاهد السعودية

الصفقة ستجلب إلى إسرائيل اكبر منصة تلفزيونية في العالم العربي

في الأيام الأخيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "بارتنر" ومنصة شاهد، عملاق البث في العالم العربي ومقره دبي وتسيطر عليه مجموعة MBC السعودية. الصفقة ستجلب إلى إسرائيل اكبر منصة تلفزيونية في العالم العربي.

ووفقا لصحيفة "ذي ماركر" امس، الجمعة، فإن هذه الصفقة جاءت في أعقاب "اتفاقيات أبراهام" التي طبعت دول عربية من خلالها علاقاتها مع إسرائيل، وإثر مفاوضات بين الجانبين خلال السنتين الأخيرتين.

شاهد، هي أكبر منصة محتوى ومنصة تلفزيونية في العالم العربي. تم إطلاقه لأول مرة في عام 2008، ولديه أكثر من 27 مليون مستخدم ويستحوذ على ما يقرب من 85٪ من الحصة السوقية لاشتراكات الفيديو حسب الطلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 140 مليون مشاهدة يوميًا.

وتسمح الاتفاقية لزبائن "بارتنر" شراء رزم تشمل اشتراكا في خدمات الهاتف الخليوي وفي تطبيق "شاهد". وبحسب الصحيفة، فإن زبائن "بارتنر" في المجتمع العربي، الذين يشتركون في خدماتها من دون استخدام بطاقة ائتمان، سيتمكنون من الدفع مقابل مضامين "شاهد" بواسطة أمر تحويل ثابت من حساب في البنك.

تحافظ شهد على إستراتيجية شراكة مع مشغلي الهواتف الخلوية، والاتصالات بشكل عام، في جميع أنحاء العالم العربي: فودافون في مصر و Stc المملكة العربية السعودية. يتم تثبيت تطبيق شهد افتراضيًا على معظم أجهزة التلفزيون الذكية من Samsung و Tcl و Toshiba و Hisense وهو مدعوم من قبل شركات البث الرائدة في العالم، بما في ذلك Apple TV و Xiaomi.

وتدعي السعودية أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن شركات سعودية أبرمت اتفاقيات وصفقات مع شركات إسرائيلية.