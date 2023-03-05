تايلاند: تلميذ في الثانية عشرة ينجز وثائقياً للتوعية بنوع سلاحف معرض للانقراض

باتت سلحفاة المحيط الجلدية الظهر التي يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام نادرة في تايلاند بسبب فقدان موائلها والتلوث الناجم عن البلاستيك واستهلاك بيوضها والتغير المناخي

يعتبر فيلم برين أوتايسانغتشي الوثائقي الممتد على عشر دقائق واحدا من 12 فيلما تتولى المؤسسة البيئية والاجتماعية (اي اس اف) إنتاجها، في خطوة ترمي إلى توعية الشباب على أهمية الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في تايلاند.

يعمل التلميذ في إحدى مدارس بانكوك، على إنجاز فيلم وثائقي قصير عن هذه السلاحف التي تُعد أكبر سلاحف بحرية في العالم، بمساعدة منظمة غير حكومية وهيئة المتنزهات الوطنية التايلاندية، في خطوة ترمي إلى توعية الصغار بحماية التنوع البيولوجي.

ويترقب برين (12 عاماً) بعينين يحدوهما القلق عش سلاحف من نوع سلحفاة المحيط الجلدية الظهر، على أحد شواطئ جنوب تايلاند، بانتظار أن تفقس في الرمال عشرات البيوض من هذه الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

باتت سلحفاة المحيط الجلدية الظهر التي قد يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام، نادرة في تايلاند بسبب فقدان موائلها والتلوث الناجم عن البلاستيك واستهلاك بيوضها والتغير المناخي.

وأُدرجت هذه السلاحف في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المعرضة للانقراض، فيما تُعدّ مجموعات من سلالات فرعية مهددة بشكل حرج بالانقراض.