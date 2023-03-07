إيران تقف وراء هجمة السايبر على معهد التخنيون في إسرائيل

أعلن النظام السيبراني الإسرائيلي عن قيام شركة هاكرز تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية قبل 3 أسابيع باختراق أنظمة معهد التخنيون في مدينة حيفا

استهدف قراصنة المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا في حيفا المعروف أيضًا باسم التخنيون في أوائل شباط/فبراير من العام الجاري. وبحسب إعلان اليوم، الصادر عن مركز الأمن السيبراني الإسرائيلي فإن المسؤولين عن الهجوم هم مجموعة تابعة لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وكان معهد الأبحاث التطبيقية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل قد تعرض لهجمة سايبر ما أدى إلى حجب موقع المعهد، وفق ما أعلن التخنيون. وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات الرهينة بعملة البيتكوين مشيرين إلى ضرورة تسليمهم 80 قطعة بيتكوين، وهو ما يعادل 1747971 دولارًا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إن الهجوم الإلكتروني نفذته جماعة تسمى داركبيت. وبحسب الجامعة، فقد استُهدفت كعقاب "لنظام الفصل العنصري".

التخنيون هو مركز البحث العلمي في إسرائيل، فهو يدرب آلاف المهندسين رفيعي المستوى كل عام. في أيلول/ سبتمبر الماضي، قامت مجموعة من المتسللين الموالين لإيران بسرقة ونشر معلومات شخصية عن 30 ألف مدرس وطالب إسرائيلي.