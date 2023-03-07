دراسة: باحثون من إسرائيل يطورون جهاز استشعار يكتشف أمراض النبات

وأجرى الدراسة، طالب دكتوراه ماتانيل هيبش، تحت إشراف شيلو روزنواسر، كبير المحاضرين والأستاذ المساعد في كلية روبرت إتش سميث للزراعة.

كشفت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في The Plant Journal، أن باحثين من كلية الزراعة والغذاء والبيئة في الجامعة العبرية بالقدس، استخدموا نظام استشعار جزيئي جديد قادر على اختراق الخلايا النباتية وتحديد الأمراض المحتملة.

ونظرًا لأن البطاطس تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي العالمي، عمل الباحثون على تطوير طريقة للكشف المبكر عن عدوى اللفحة المتأخرة. هذا المرض، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان محاصيل البطاطس والطماطم، والذي يتسبب في أضرار تقدر بنحو 6.5 مليار دولار على الإنتاج في جميع أنحاء العالم كل عام.

وأجرى الدراسة، طالب دكتوراه ماتانيل هيبش، تحت إشراف شيلو روزنواسر، كبير المحاضرين والأستاذ المساعد في كلية روبرت إتش سميث للزراعة.

وأوضح الدكتور روزنفاسر أن "تطوير أدوات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة للكشف المبكر عن أمراض النبات يمكن أن يؤدي إلى تقدم بحثي مستقبلي في فهم عملية الإمراضية، وبالتالي تحسين سلامة الغذاء من خلال تقليل الأضرار التي تلحق بالزراعة العالمية".

كما تسمح هذه الطريقة الجديدة بالكشف المبكر عن الأمراض المختلفة في أوراق النبات باستخدام الماسح الضوئي.

وأنتج الباحثون أنواعًا جديدة من البطاطس، باستخدام أساليب الهندسة الوراثية، حيث تنتج بروتينات خاصة يتم إرسالها إلى مناطق مختلفة من الخلايا النباتية. وكجزء من هذه العملية ، يعمل البروتين كمستشعر بيولوجي فريد يمكن إرساله ، على سبيل المثال ، إلى البلاستيدات الخضراء في الخلايا النباتية ، حيث يحدث التمثيل الضوئي.

ويوضح ماتانيل هيبش: "في مراحله المبكرة ، يصعب تحديد المرض لأنه لا توجد علامة خارجية ظاهرة على الورقة".

Université hébraïque Jérusalem يكتشف Biocoverter المبكر القائم على البروتين أمراض النبات

باستخدام الكاميرات الحساسة القادرة على التقاط الإشارات ، تمكنوا من الحصول على معلومات على مستوى المصنع بأكمله. ووفقًا للباحثين ، فإن الصور التي أنتجتها الكاميرات جعلت من الممكن متابعة الحالة الفسيولوجية للنبات طوال فترة تطور مرض لفحة البطاطس.

وأظهرت النتائج أن استخدام البروتين كمستشعر بيولوجي جعل من الممكن الكشف عن المناطق المريضة من الأوراق في مرحلة مبكرة.

وأدت هذه النتائج أيضًا إلى تعاون الباحثين مع الدكتور ديفيد هيلمان من قسم علوم التربة والمياه في الجامعة لتطوير خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل صور الفلورسنت والتمييز بين الأوراق السليمة والأوراق المصابة.

تشير إحدى النتائج المذهلة إلى أن المناطق المصابة باللفحة المتأخرة تتميز بنشاط أعلى في التمثيل الضوئي مقارنة ببقية الورقة.

ويوضح الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى كيفية الحفاظ على العامل الممرض وحتى تحسين إنتاجية الأوراق في المراحل المبكرة من المرض من أجل "إخفاء" تطورها في النبات.