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بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: بلجيكا تحظر تطبيق "تيك توك" في أجهزة هواتف الموظفين

i24NEWS

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شعار تطبيق"تيك توك"
Sébastien VUAGNAT / AFPTV / AFPشعار تطبيق"تيك توك"

البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية:"لا ينبغي أن نكون ساذجين: تيك توك شركة صينية ملزمة حاليًا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية، هذا هو الواقع"

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة،عن حظر تطبيق "تيك توك" في أجهزة هواتف المسؤولين الفدراليين المخصصة للعمل، على غرار قوى غربية بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نهجًا أكثر صرامة تجاه التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية العملاقة.  

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وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلن تطبيق "تيك توك"، الأربعاء المنصرم، العمل مع "شريك" أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين، وأعلنت منصة "تيك توك" أنّه سيتم تخزين بيانات مستخدميها ابتداءً من هذا العام في ثلاثة مراكز، اثنان منها في أيرلندا وواحد في النروج. 

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ومنعت حكومات عديدة في أوروبا موظفيها الرسميين من استخدام تطبيق "تيك توك"، جراء مخاوف من أن تستخدم السلطات في بكين تطبيق مشاركة الفيديو للوصول إلى بيانات حساسة على هاتف المستخدم.

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وحظر كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية التطبيق من الهواتف والحواسيب المحمولة التي يستخدمها موظفوهما للعمل، وقال دي كرو "لا ينبغي أن نكون ساذجين: تيك توك شركة صينية ملزمة حاليًا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية". وأضاف "هذا هو الواقع"

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ويتبع الخطوة البلجيكية التي ستنفّذ لمدة ستة أشهر أولية، تقييمًا تجريه وكالات الأمن السيبراني والاستخبارات في البلاد لمخاطر التجسس المحتمل. ولا يشمل حظر تطبيق "تيك توك" الهواتف الشخصية لموظفي الخدمة المدنية والوزراء والنواب. 

وكان البيت الأبيض، قد قال نهاية شهر فبراير/شباك المنصرم، إن الحكومة الفيدرالية تمنح الوكالات الحكومية 30 يومًا لضمان عدم تثبيت تطبيق “Tik Tok” (تيك توك) على أي من أجهزتها أو أنظمتها، في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن حماية البيانات، ويأتي ذلك وفقا لقانون صدر في أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالوكالة الحكومية الأمريكية شالاندا يونغ، إن "المقاولين سيحتاجون إلى تغيير عقود تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم لضمان حماية بيانات الولايات المتحدة عن طريق وقف استخدام "تيك توك" على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في أعمالهم"

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