رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعرض تجربة زراعية لـ "طماطم فضائية"

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة، صورا توثق مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في "تجربة زراعية" في الفضاء، وأفاد "رائد الفضاء سلطان النيادي يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)".

