رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعرض تجربة زراعية لـ "طماطم فضائية"

يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة، صورا توثق مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في "تجربة زراعية" في الفضاء، وأفاد "رائد الفضاء سلطان النيادي يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)".

https://twitter.com/i/web/status/1634134683834253312 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي منشور آخر، نشر المركز صورا للنيادي وهو يمارس الرياضة في الفضاء، قائلا: "على الأرض الرياضة مهمة.. أما في الفضاء فلا غنى عنها" وتابع: "نمارس الرياضة على متن محطة الفضاء الدولية لنحو ساعتين ونصف يوميا، لتفادي ضمور العضلات وضعف العظام في بيئة الجاذبية الصغرى".

وكان النيادي قد شارك متابعيه، أمس الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية، من خلال مقطع فيديو وثق كوكب الأرض من الفضاء، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.وعلّق النيادي على الفيديو، بالقول: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق "كرو-6": "كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".وفي مقطع الفيديو، قال: "مثلما وعدتكم ها أنا أصور كوبولا، لنشاهد أول المناظر. لقد تحققت للتو، نحن فوق إفريقيا".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح الأسبوع المنصرم، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.