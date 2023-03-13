جامعة تل أبيب: اختراع إسرائيلي يسمح لأسراب الروبوتات بالقيام بمهام معقدة

نظرًا لأن الروبوتات لا تتجنب الاصطدامات، فقد ظلت نشطة حتى عند الكثافة العالية، مما سمح لها بتعليم بعضها البعض أداء المهمة بكفاءة.

توصل باحثون في جامعة تل أبيب لأول مرة إلى اختراع جديد يسمح لأسراب من الروبوتات "التعاون" والعمل معًا لأداء مهام متنوعة. يعتمد التطوير على المبادئ الميكانيكية الأساسية، حيث تمكن الباحثون من خلال تطبيق نماذج ميكانيكا الموائع من تصميم مجموعات من الروبوتات المستقلة التي يمكنها "تعليم نفسها" كيفية العمل بشكل تعاوني لأداء المهام المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الباحثون أن التعاون لا يزال فعالاً بل ويتحسن إذا زادت الكثافة.

ووفقا للتقرير في واينت، يقدر الباحثون أنه يمكن استخدام هذه المبادئ من أجل تطوير أسراب من الروبوتات البسيطة والرخيصة القادرة على تعلم أداء مهام معقدة في ظل ظروف غير معروفة. يمكن استخدام مثل هذه الأسراب من قبل المجتمع البشري في العديد من الجوانب: ابتداء من أسراب الروبوتات لصالح أعمال الإنقاذ والإغاثة إلى المهمات الاستكشافية في الفضاء والكواكب البعيدة.

أجرى البحث متعدد التخصصات، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة "Science Robotics"، الدكتور ماتان ياه بن تسيون، وهو باحث مشارك حاليًا في مختبر الفيزياء اللينة والأنظمة المعقدة، في كلية الفيزياء وعلم الفلك في كلية العلوم الدقيقة على اسم ريموند وبيفرلي ساكلر بجامعة تل أبيب وبالتعاون مع معهد الروبوتات في جامعة السوربون (ISIR) والمدرسة العليا للكيمياء والفيزياء الصناعية في باريس (ESPCI).

وأوضح الدكتور بن تسيون: "استخدمنا نماذج تصف تدفق المواد اللينة لتصميم أسراب من الروبوتات. كما هو الحال مع المادة اللينة، التي تتميز بتغيرات كبيرة في المسافة بين الذرات، يمكن للروبوتات في السرب أداء المهام في مجموعة متنوعة من الكثافات. عند كثافة منخفضة جدًا (روبوت واحد)، يمكن للروبوتات مسح البيئة التي تتواجد فيها بشكل فعال. في حالة الكثافة العالية، يمكن للروبوتات أن توحد قواها للقيام بمهمة مشتركة.

أظهر الباحثون أن الروبوتات فعالة في أداء مهمة لا يستطيع روبوت واحد القيام بها، في هذه الحالة - تحديد موقع منطقة مضاءة في غرفة مظلمة والتجمع فيها. تم توجيه كل روبوت للبحث عن مناطق تحدث فيها تغيرات في شدة الإضاءة ومن ثم إبلاغ الروبوتات الأخرى التي يقابلها بهذا الأمر. نظرًا لأن الروبوتات لا تتجنب الاصطدامات، فقد ظلت نشطة حتى عند الكثافة العالية، مما سمح لها بتعليم بعضها البعض أداء المهمة بكفاءة.