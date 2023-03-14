شركة إسرائيلية تسجل براءة اختراع استعدادا لإنتاج وقود المركبات الفضائية في القمر

الفكرة تدور حول إنتاج الأوكسجين من تربة القمر وهو ما سيوفر مليارات الدولارات وتكلفة نقل الكميات الهائلة من الأوكسجين التي تستخدمها المركبات بعيدا عن الأر

وسط الحاجة المتزايدة إلى كميات أكبر من الوقود للاستخدام في عمليات الإقلاع والهبوط فوق سطح القمر يكمن الحل وفق الخبراء في الاستفادة من الموارد المتوفرة- In Situ Resource Utilization وباختصار ISRU. ويتداعى السؤال أي الموارد متاحة في مجال القمر الذي لم يعرف نوعا من أنواع الحياة على مر السنوات حيث لا يمكنك العثور على مركبات كربون ولا يوجد غلاف جوي أصلا يمكن استخلاص المواد منه.

يشير التقرير في واينت إلى أن أبرز مورد على سطح القمر هو التربة أو ثرى القمر وعلى غرار كوكب الأرض تتكون الصخور والتربة من معادن تحتوي على العديد من الأكاسيد، أي مركبات الأكسجين مع عناصر أخرى. التربة القمرية غنية، في سياق بحثنا بأكاسيد الحديد (السيليكون، SiO2) ، والحديد (FeO) ، والألمنيوم (Al2O3) ، والتيتانيوم (TiO) ومعادن أخرى.

والفكرة المبتكرة تدور حول إنتاج الأوكسجين من تربة القمر وهو ما سيوفر مليارات الدولارات وتكلفة نقل الكميات الهائلة من الأوكسجين التي تستخدمها المركبات بعيدا عن الأرض.

فكيف تستخرج الأكسجين من تربة القمر؟ يقول يوناتان جيفمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هيليوس" الإسرائيلية: "فكرتنا هي فصل الأكسجين عن المعادن، والحصول على المعادن أيضًا". هنا على الأرض يتم إجراء ذلك من خلال عمليات تتطلب الكثير من الكربون بتكلفة تبلغ حوالي مليون دولار لكل كيلوغرام، لذلك بحثنا عن وسيلة للقيام بذلك بدون الكربون. ولكي لا نعتمد على المنح والمستثمرين لفترة طويلة، إلى أن تنضج التكنولوجيا، عصرنا دماغنا لنتوصل إلى كيفية تحقيق إيرادات من التكنولوجيا التي ستكون مفيدة أيضًا على الأرض ".

تم تحقيق الاختراق قبل حوالي عامين ، عندما اكتشف الكيميائيون والمهندسون في الشركة الصغيرة عملية إرجاع الحديد - العملية المعاكسة للأكسدة. "نقوم بإرجاع أكاسيد الحديد بالمعادن القلوية، مثل الصوديوم أو البوتاسيوم. تنبعث من هذه العملية الكثير من الحرارة، لذلك يكفي تسخين الأكسيد إلى 400 درجة بدلاً من أكثر من 1000 في العملية الأصلية. نحصل على مسحوق الحديد مع أكسيد المعدن القلوي والمعدن يسهل فصله عن الأكسجين"، يشرح جيفمان. "لقد اختبرنا الطريقة في إنتاج معادن أخرى مثل النيكل والكوبالت، ووجدنا أنها تعمل. مثل هذه العملية لإنتاج الحديد يمكن أن تكون مفيدة لصناعة الصلب، على سبيل المثال، وهي أكبر صناعة في مجال المعادن، توفر أيضًا الكثير من الكهرباء، لأن هناك حاجة أقل للتسخين، وتقليل التلوث الناتج عن عملية الإنتاج أيضًا. سجلنا براءات اختراع للعمليات، ونحن الآن في مفاوضات مع مسؤولين في الصناعة للعمل على تجارب أولية في مصانع الصلب".

تأسست شركة هيليوس على يد جيفمان في عام 2018 ، مع مجموعة من ستة شركاء. اليوم توظف الشركة أكثر من 30 شخصًا، بعد أن أكملت العام الماضي جولة لجمع التبرعات بحوالي ستة ملايين دولار من المستثمرين، وجولة أخرى لجمع التبرعات اختتمت هذه الأيام. تتكون الشركة من فريقين يعملان في نفس الوقت: أحدهما على الترويج لإنتاج الحديد الرخيص والنظيف على الأرض، والآخر على الترويج لإنتاج أكسجين نظيف ورخيص على القمر، إلى جانب فريق هندسي يشارك في كليهما ويدرس جدوى إنتاج معادن إضافية باستخدام هذه الطريقة.