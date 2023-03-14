مرة أخرى.. شركة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة التي تسعى إلى تقليص النفقات وتحسين الفعالية"

تعتزم شركة "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، عن تقليص عدد موظفيها ضمن سلسلة ثانية حيث قررت تسريح حوالي 10 آلاف موظف .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة التي تسعى إلى تقليص النفقات وتحسين الفعالية، تهدف إلى تبسيط تنظيمها عن طريق حذف طبقات متعددة من الإدارة".

وكانت قد قامت الشركة، في نونبر/تشرين الثاني الماضي، بتسريح 11 ألف شخص، أي 13 في المائة إجمالي موظفيها. وتأهب موظفو "ميتا" لمزيد من عمليات التسريح خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد زوكربيرغ على ضرورة تحديد أولويات المشاريع والاستثمارات بشكل أفضل، واصفا سنة 2023 بأنها "عام الكفاءة".

وفي وقت سابق من السنة، بدأت "ميتا" عملية إعادة هيكلة داخلية تحت اسم "التسوية". وتباطأت إيرادات إعلانات الشركة، التي تمتلك أيضا "إنستغرام" و"واتساب"، مسجلة أول انخفاض سنوي في مبيعاتها على الإطلاق في 2022.

وحول زوكربيرغ تركيز "ميتا" واستثماراتها في العام الماضي إلى تقنية الواقع الافتراضي، "ميتافيرس"، الذي يراهن على أنه سيكون منصة الحوسبة الرئيسية المقبلة.