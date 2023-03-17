نيوزيلندا تحظر تنزيل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية خوفًا من تجسس صيني

نيوزيلندا تحظر "تيك توك" على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان

قالت نيوزيلندا انها بصدد حظر تنزيل "تطبيق تيك توك" على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالحكومة والبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.

وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم خوفًا من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق الشركة الأم الصينية لتيك توك. وبسبب شدة هذه المخاوف التي تزايدت هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المالكين الصينيين لتيك توك بالتخلص من اسهمهم وإلا سيواجه التطبيق حظرا في البلاد وفي عدة بلاد اخرى.

وفي نيوزيلندا، سيُحظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان حتى نهاية الشهر الجاري. وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.

وأضاف "بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا". وتابع قائلا إنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم. وقالت شركة "سيبر سي إكس"لخدمات الأمن السيبراني إن الحظر ضروري لحماية أمن نيوزيلندا، وتحديدا بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات الموجودة على أجهزة المشرعين.