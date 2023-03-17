دونالد ترامب ينشر على منصتي "فيسبوك" و"يوتيوب" لأول مرة منذ تعليق حساباته في 2021
أعلنت منصة "يوتيوب" على تويتر "اعتبارًا من اليوم ، لم تعد قناة دونالد جي ترامب خاضعة للقيود"، وقالت إنها رفعت القيود المفروضة على قناة ترامب
نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (الذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024) على منصة "فيسبوك" و "يوتيوب"، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول، وكتبترامب الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".
وقد قوبلت رسالته بمئات التعليقات، بما في ذلك العديد من التعليقات "مسرور لرؤيتك مرة أخرى" و "ما يبعث على الارتياح أن تدعمك سيدي الرئيس".
في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت منصة "يوتيوب" على تويتر "اعتبارًا من اليوم ، لم تعد قناة دونالد جي ترامب خاضعة للقيود"، وقالت إنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على يوتيوب بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب فى مقر الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2021.
وقالت يوتيوب فى تغريدة: 'قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف فى العالم الحقيقى مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين فى الفترة التى تسبق الانتخابات'.وأعادت شركة 'ميتا بلاتفورمز' حسابات ترامب على فيسبوك وانستجرام فى وقت سابق من هذا العام، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة فى عام 2024.
وكانت المنصة قد حظرت بث المقاطع المصورة قناة ترامب فى عام 2021 لانتهاكه سياسات المنصة فيما يتعلق بالتحريض على العنف بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ولم ينشر الرئيس السابق بعد أى شيء على المنصات المملوكة لشركتي ميتا أو تويتر، وظل متمسكا بمنصة تروث سوشيال التي أسسها في أواخر عام 2021 ولديه عليها نحو خمسة ملايين متابع.