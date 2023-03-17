دونالد ترامب ينشر على منصتي "فيسبوك" و"يوتيوب" لأول مرة منذ تعليق حساباته في 2021

أعلنت منصة "يوتيوب" على تويتر "اعتبارًا من اليوم ، لم تعد قناة دونالد جي ترامب خاضعة للقيود"، وقالت إنها رفعت القيود المفروضة على قناة ترامب

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (الذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024) على منصة "فيسبوك" و "يوتيوب"، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول، وكتبترامب الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".

وقد قوبلت رسالته بمئات التعليقات، بما في ذلك العديد من التعليقات "مسرور لرؤيتك مرة أخرى" و "ما يبعث على الارتياح أن تدعمك سيدي الرئيس".

في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت منصة "يوتيوب" على تويتر "اعتبارًا من اليوم ، لم تعد قناة دونالد جي ترامب خاضعة للقيود"، وقالت إنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على يوتيوب بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب فى مقر الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2021.

وقالت يوتيوب فى تغريدة: 'قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف فى العالم الحقيقى مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين فى الفترة التى تسبق الانتخابات'.وأعادت شركة 'ميتا بلاتفورمز' حسابات ترامب على فيسبوك وانستجرام فى وقت سابق من هذا العام، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة فى عام 2024.

وكانت المنصة قد حظرت بث المقاطع المصورة قناة ترامب فى عام 2021 لانتهاكه سياسات المنصة فيما يتعلق بالتحريض على العنف بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ولم ينشر الرئيس السابق بعد أى شيء على المنصات المملوكة لشركتي ميتا أو تويتر، وظل متمسكا بمنصة تروث سوشيال التي أسسها في أواخر عام 2021 ولديه عليها نحو خمسة ملايين متابع.