إسرائيل :توثيق مذهل لسرب ضخم من طيور اللقلق الأبيض المهاجر

هذه الطيور تمر في طريق هجرتها من افريقيا الى اوروبا فوق السماء الإسرائيلية

وثق نحو 2000 من اللقالق البيضاء المهاجرة نهاية الأسبوع الماضي شمالي بحيرة طبريا شمالي إسرائيل، الحديث يدور عن سرب توقف للمبيت في ساعات المساء وواصل طريقه في الهجرة خلال ساعات الصباح الباكر.

من وثق المشهد المذهل هو شيمي بنيامين، من جمعية حماية الطبيعة التابعة لوزارة البيئة الإسرائيلية،وعلق قائلا :"تواجدنا خلال ساعات ما بعد الظهر في حديقة الألعاب مع الأطفال، وفجأة رأينا سرب اللقالق الضخم، جميعنا رفعنا رؤوسنا الى السماء ونحن نتفرج على الطيور التي حلقت فوق رؤوسنا، جميعنا تأثرنا من المشهد المذهل كبارا وصغارا".

هجرة الربيع لهذا الطيور التي قضت الشتاء في إفريقيا، وهي في طريقها إلى مناطق التكاثر في أوروبا وآسيا، تستمر من شهر آذار/مارس حتى شهر أيار/مايو، وهي تنتشر على كافة مناطق إسرائيل، بسبب الموقع الخاص لإسرائيل كجسر بري بين كافة المناطق، لذا فإن محور الهجرة الذي يمر فوق إسرائيل هو أحد أكبر المحاور عددا والأكثرها اكتظاظا في العالم. ومن أكثر وأبرز الطيور التي تمر فوقها هي اللقلق الأبيض، حيث يمر من هناك معظم هذه الطيور في العالم، والتي يبلغ عددها نحو نصف مليون طائر، وتمر فوق إسرائيل في كل موسم هجرة.