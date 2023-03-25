أقرب من القمر: كويكب سيمر بالقرب من كوكب الأرض الليلة
الليلة: كويكب كبير يمر بمسافة قريبة جدا من كوكب الأرض
أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الجمعة الماضي عن مرور كويكب كبير بين الأرض والقمر اليوم السبت، وأشارت إلى أن هذا الحدث النادر والذي يحدث مرة كل 10 سنوات لا يشكل خطرا وسيعمل على تدريب تقنيات الدفاع الكوكبي.
يُقدّر قطر الكويكب الذي يدعى "2023 دي زي2" بين 40 و70 مترًا، وهذا الحجم يكفي لتدمير مدينة كبيرة في حالة اصطدامه بالأرض.
وكتب مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على تويتر أن مثل هذا التحليق "يحدث مرة واحدة فقط كل عقد"، مضيفا أن مسار الكويكب يمضي "بأمان" عبر الأرض.
وفي أقرب نقطة له إلى كوكب الأرض، المتوقع في الساعة 19.50 بتوقيت غرينتش اليوم السبت، سيكون الكويكب على بعد حوالي 168 ألف كيلومتر، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وبالمقارنة، يبعد القمر 384 ألفا و400 كيلومتر عن الأرض.
ويمكن رصد الكويكب باستخدام منظار أو تلسكوب في حالة كانت السماء صافية. وقال رئيس الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، ريتشارد مويسل إنه لا توجد فرصة لاصطدام هذا الكويكب بالأرض، "لكن اقترابه الوثيق يوفر فرصة كبيرة للمراقبة".
ووضعت الهيئة فرصة أن يضرب الكويكب الأرض خلال القرن المقبل عند الصفر.وترى وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض.