الليلة: كويكب كبير يمر بمسافة قريبة جدا من كوكب الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الجمعة الماضي عن مرور كويكب كبير بين الأرض والقمر اليوم السبت، وأشارت إلى أن هذا الحدث النادر والذي يحدث مرة كل 10 سنوات لا يشكل خطرا وسيعمل على تدريب تقنيات الدفاع الكوكبي.

يُقدّر قطر الكويكب الذي يدعى "2023 دي زي2" بين 40 و70 مترًا، وهذا الحجم يكفي لتدمير مدينة كبيرة في حالة اصطدامه بالأرض.

وكتب مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على تويتر أن مثل هذا التحليق "يحدث مرة واحدة فقط كل عقد"، مضيفا أن مسار الكويكب يمضي "بأمان" عبر الأرض.

وفي أقرب نقطة له إلى كوكب الأرض، المتوقع في الساعة 19.50 بتوقيت غرينتش اليوم السبت، سيكون الكويكب على بعد حوالي 168 ألف كيلومتر، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وبالمقارنة، يبعد القمر 384 ألفا و400 كيلومتر عن الأرض.

ويمكن رصد الكويكب باستخدام منظار أو تلسكوب في حالة كانت السماء صافية. وقال رئيس الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، ريتشارد مويسل إنه لا توجد فرصة لاصطدام هذا الكويكب بالأرض، "لكن اقترابه الوثيق يوفر فرصة كبيرة للمراقبة".

ووضعت الهيئة فرصة أن يضرب الكويكب الأرض خلال القرن المقبل عند الصفر.وترى وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض.