إسرائيل تشاطر الدول الإفريقية ابتكاراتها الزراعية لمكافحة التصحّر في القارة السوداء

الغاية هي مساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع التحدي المتمثل في اتساع نطاق التصحّر في منطقة الصحراء وإنشاء منطقة عازلة خضراء بطول 8000 كم بحلول عام 2030

في إطار مكافحة التغير المناخي العالمي، استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية المشاركين في برنامج التدريب "Dezertec"، خبراء من أفريقيا، بعضهم يمثلون دولا لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية. الغرض من البرنامج هو مساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع التحدي المتمثل في اتساع نطاق التصحّر في منطقة الصحراء وإنشاء منطقة عازلة خضراء بطول 8000 كم بحلول عام 2030.

وعقب وزير الخارجية إيلي كوهين على الموضوع بالقول "تهديد التصحّر يشكل خطرا على العديد من الدول مع تغير المناخ. إسرائيل تحارب هذا التهديد في الداخل وتساهم بخبرتها وقدراتها لصالح إفريقيا وسنواصل تعميق وتقوية علاقاتنا" مع الدول التي ترغب في ذلك من أجل ازدهار المنطقة واستقرارها".

تم في إطار المبادرة، توجيه الدعوات للحضور إلى إسرائيل لعدد من خبراء الابتكار الزراعي من دول المنطقة، وبعضها لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، من أجل مساعدتهم في تحديد ووضع خرائط التحديات في منطقتهم، وإيجاد حلول تجمع بين المعرفة والتقنيات الإسرائيلية، والتي أثبتت نجاحها في الماضي في مكافحة التصحّر في إسرائيل.

ومن بين المشاركين البارزين في البرنامج ابنة شقيق وزير خارجية تشاد، التي جددت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية معها في السنوات الأخيرة. وجاء ممثلون آخرون من دول المنطقة من جيبوتي والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وإثيوبيا وإريتريا ونيجيريا والسنغال.

Dezertec مشروع Dezertec

يعتبر البرنامج التدريبي الخاص بمجتمع الابتكار "Dezertec" جزءًا من مبادرة Great Green Wall التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الأخير في شرم الشيخ COP 27، تعبيرا عن الرغبة في مواجهة تحدي اتساع دائرة التصحّر في منطقة الساحل. وقد رافق قسم الاقتصاد وأفريقيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية كافة مراحل الزيارة وواصل في تنمية العلاقة مع المشاركين في المشروع.

وقالت ياعيل ربيع تسادوك نائبة مدير الاقتصاد بوزارة الخارجية: "يعمل مبعوثو وزارة الخارجية بلا كلل لتحديد الفرص وخلق الروابط. وفي هذه الحالة، قمنا بربط Desertech باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومشروع "الجدار الأخضر العظيم" في إفريقيا". وأضافت "تسهم إسرائيل بشكل كبير في التعامل مع أزمة المناخ في القارة، وتدفع بالشركات الإسرائيلية ذات الصلة وتحظى بتقدير كبير في كل من البلدان الأفريقية وعلى الساحة الدولية".