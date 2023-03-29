وزارة الأمن الإسرائيلية تطلق القمر الصناعي "أوفيك 13" إلى الفضاء

أضاف بيان وزارة الأمن، أن "محركات الإطلاق طورتها شركة Rafael Advanced Systems وشركة Tomer المملوكة للحكومة.

أكدت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، القمر الصناعي "أوفيك 13" إلى الفضاء بنجاح.

ويعتبر "أوفيك 13" قمر صناعي للمراقبة يتمتع بقدرات متقدمة. وقالت الوزارة إنه "بمجرد دخوله إلى المدار، فإنه سيخضع لسلسلة من الاختبارات للتأكد من ملاءمته ومستويات أدائه".

Israel Defense Ministry Spokesperson's Office إطلاق القمر الصناعي "Ofek 13" في الفضاء.

"أطلقت إدارة الفضاء والأقمار الصناعية IMoD في مديرية البحث والتطوير الدفاعي (DDR & D) والجيش الإسرائيلي (IDF) وصناعات الطيران الإسرائيلية (IAI) بنجاح القمر الصناعي "أوفيك 13" إلى الفضاء في الساعة 02:10 IST اليوم (الأربعاء). وقال البيان إن "الإطلاق جرى في موقع اختبار بوسط إسرائيل باستخدام قاذفة "شافيت".

وقادت إدارة الفضاء والأقمار الصناعية IMoD تطوير وإنتاج القمر الصناعي وقاذفة. كما شاركت وحدة استخبارات 9900 التابعة للجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي في عملية التطوير. وأضاف بيان وزارة الأمن، أن "محركات الإطلاق طورتها شركة Rafael Advanced Systems وشركة Tomer المملوكة للحكومة.