ناسا تكشف عن ثقب كبير في كوكب الشمس يمكن أن تؤثر على الكرة الأرضية

الثقب الأول الذي كشف عنه أكبر بثلاثين مرة من الكرة الأرضية في أحد أن الثاني أكبر بعشرين مرة

علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، يتابعون عن كثب ظاهرة غريبة تحدث للمرة الثانية في غضون أسبوع. حيث أن الثقب الأول، رصد على كوكب الشمس ويقع في مركز النظام الشمسي في 23 آذار/مارس، وهو أكبر بثلاثين مرة من الكرة الأرضية، حيث أن الثاني أكبر منها بعشرين مرة، ووثق الثقبين من جانب مرصد الشمس في ناسا (SDO)، الذي يرصد الأحداث على الكوكب.

ووفقا لوكالة الفضاء الوطنية :"هذه الثقوب هي عبارة عن مناطق مفتوحة تشكل مصدرا للرياح الشمسية بسرعة عالية. وتظهر غامقة ومظلمة عند عرضها في الضوء فوق البنفسجي مثلما يمكن رؤيتها في التوثيق. في بعض الأحيان، يمكن للرياح الشمسية أن تخلق توهجا في خطوط العرض العالية فوق الكرة الأرضية".

بالمقارنة مع الفتحة الأولى ، الثقب الأول يقع على "خط الاستواء" للشمس. وقال دانييل فيشرن أستاذ فيزياء الفضاء والمناخ في جامعة "كوليج" في لندن لـ -Insider :" الرياح السريعة المنبعثة من الثقب ستهب الى الأرض يوم الجمعة ليلا حتى صباح السبت".

على الرغم من أن الصورة يمكن أن تبدو مقلقة، لكنها تشير إلى أن الإنسانية بخطر، ثقوب في الشمس هي سمة شائعة للنجوم، حيث أنها تظهر في أماكن مختلفة- خصوصا بالقرب من القطبين-وبشكل متكرر بأوقات مختلفة من دورة نشاط الشمس.