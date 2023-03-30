علماء بريطانيون يكتشفون أكبر ثقب أسود في الفضاء تعادل كتلته 33 مليار ضعف الشمس

معظم الثقوب السوداء الكبيرة التي نعرفها في حالة نشطة، حيث تسخن المادة التي يتم سحبها بالقرب من الثقب الأسود وتطلق الطاقة على شكل ضوء وأشعة سينية وأشعة أخرى".

أعلن علماء من جامعة "دورهام" في بريطانيا في دراسة نشروها في مجلة الإإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، عن اكتشاف أكبر ثقب أسود تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس، ووصفوه بأنه من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها في الفضاء، وقال جيمس نايتنغيل من قسم الفيزياء في الجامعة عن هذا الاكتشاف بأنه "مذهل"

ووفقا للدراسة، فإن الاكتشاف يفتح المجال أمام علماء الفلك لاكتشاف المزيد من الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وقال الباحث الرئيسي جيمس نايتنغيل، "هذا الثقب الأسود المحدد، تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا" ووصفه بأنه على "الحد الأعلى لحجم الثقوب السوداء، وفقا لدراساتنا، مما يعني إنه أكبر ثقب أسود يمكن اكتشافه عبر التاريخ" وتابع "معظم الثقوب السوداء الكبيرة التي نعرفها في حالة نشطة، حيث تسخن المادة التي يتم سحبها بالقرب من الثقب الأسود وتطلق الطاقة على شكل ضوء وأشعة سينية وأشعة أخرى".

وبحسب تقرير الدراسة، استخدم الباحثون ظاهرة تُعرف باسم عدسة الجاذبية، حيث استفادوا من مجرة ​​قريبة عن طريق تحويلها إلى عدسة مكبرة عملاقة.كشف هذا عن وجود ثقب أسود فائق الكتلة، وهي منطقة يكون فيها سحب الجاذبية قويا جدا بحيث لا يمكن حتى للضوء الهروب، كما استخدم العلماء محاكاة الكمبيوتر العملاق في جامعة دورهام والصور الملتقطة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي لتأكيد حجم الثقب الأسود الهائل.

ويعتقد علماء الفلك أنه يمكن العثور عليها في مركز كل المجرات الكبيرة مثل درب التبانة، في ما يعتقد البعض أنها تشكلت من الاندماج المتطرف للمجرات الضخمة منذ مليارات السنين عندما كان الكون لا يزال شابا، والثقوب السوداء فائقة الكتلة هي أضخم الأجسام في الكون، حيث تبلغ كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.

وتعتبر الثقوب السوداء الهائلة من الأجسام الأثقل من الشمس بملايين أو بلايين المرات، وتقع في وسط العديد من المجرات، بما في ذلك درب التبانة. تظهر الملاحظات الفيزيائية الفلكية أن الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة في كوننا منذ البداية تقريبًا، يقدر عمر أقدمها بنحو 13.7 مليار عام، بينما يبلغ عمر الكون 13.799 مليار عام ولا يزال العلماء غير قادرين على تفسير ذلك بشكل لا لبس فيه.