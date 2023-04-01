علماء أنتجوا مخبرياً كرة عملاقة من لحم الماموث

واستغرق إنجاز زرع اللحم أسابيع عدة، وبدأت العملية بتحديد العلماء تسلسل الحمض النووي لدى الماموث في بروتين الميوغلوبين الذي يعطي اللحم نكهته.

كشف عدد من العلماء النقاب في أمستردام الثلاثاء عن كرة عملاقة من لحم الماموث الصوفي أُنتِجَت بواسطة الزرع المخبري للحمض النووي لبروتين خاص بهذا الحيوان المنقرض.

وغطِّيَ الطبق الذي أعدته شركة اللحوم الأسترالية (Vow) بجرة زجاجية في متحف العلوم في العاصمة الهولندية.

لكنّ كرة اللحم هذه لا تصلح بعد للأكل،إذ أن البروتين الذي يبلغ عمره آلاف السنين يجب أن يخضع قبل ذلك لاختبارات السلامة لكي يصبح متاحاً للاستهلاك الآدمي.

واستغرق إنجاز زرع اللحم أسابيع عدة، وبدأت العملية بتحديد العلماء تسلسل الحمض النووي لدى الماموث في بروتين الميوغلوبين الذي يعطي اللحم نكهته.

وبعد ملء بعض الفجوات في تسلسل الماموث باستخدام جينات من الفيل الإفريقي، أقرب الحيوانات القائمة حالياً إليه، أدخل البروتين إدخاله في خلايا أغنام باستخدام شحنة كهربائية.

وزاد الاستهلاك العالمي للحوم بنسبة الضعف منذ مطلع الستينات، وفقاً لأرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وتشكّل تربية الماشية نحو 14,5 في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

ويُتوقع أن يزداد استهلاك اللحوم بأكثر من 70 في المئة بحلول عام 2050 ، ويتجه العلماء بشكل متزايد إلى بدائل مثل اللحوم النباتية واللحوم المزروعة في المعامل.