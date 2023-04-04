مواقع عدة جامعات إسرائيلية كبرى تتعرض لهجوم سيبراني

شرت المجموعة التي تطلق على نفسها" السودان المجهول" بيانا على حسابها على "تلغرام"، أوردت فيه المواقع التي تعرضت للهجوم السيبراني

تعرضت مواقع عدة جامعات إسرائيلية كبرى لهجوم إلكتروني، اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول"، من بين الجامعات التي تعرضت مواقعها للهجوم السيراني: جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان للعلوم، والجامعة المفتوحة في إسرائيل، وجامعة رايشمان من بين المواقع التي يتعذر الوصول إليها.

ونشرت المجموعة التي تطلق على نفسها" السودان المجهول" بيانا على حسابها على "تلغرام"، أوردت فيه المواقع التي تعرضت للهجوم السيبراني، وجاء في البيان "البنية التحتية: الجامعات - تم التخلي عن قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين"، وتابع البيان"هذا لم يكن الهجوم الرئيسي الذي سيحدث في 7 أبريل / نيسان الوشيك".

وقالت شركة رادوير للأمن السيبراني إن هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد إسرائيل وقعت كل عام في 7 أبريل / نيسان على مدار العقد المنصرم،مشيرة إلى أنه ، "اليوم الثلاثاء، حددت الشركة أيضًا هجمات على مواقع المستشفيات والصحف وحتى المصافي"

وكان معهد الأبحاث التطبيقية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل لهجمة سيبرانية ما أدى إلى حجب موقع المعهد، وفق ما أعلن التخنيون. ويطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات الرهينة بعملة البيتكوين. وأفاد موقع "والا" العبري أن المجموعة التي نفذت الهجوم السيبراني تدعى دارك بيت وتطالب بالحصول على 70 قطعة بيتكوين.

من جانبهم صرح مسؤولون بالتخنيون: "أنظمة الكمبيوتر قيد الفحص حاليًا وبالتالي جرى فصلها بشكل استباقي. نحن ندرس الوضع وسنواصل التحديث قريبًا"، ووضع المهاجمون على حساب لينكد إن الخاص بالمعهد رسالة جاء فيها "لقد تم اختراق التخنيون. لقد عاقبنا المتسللون بسبب نظام الفصل العنصري. جميع الأنظمة غير متاحة وقد فقدنا بياناتنا. لذلك، علينا أن نوقف إجراءات الموارد البشرية لدينا مؤقتًا. أعمق اعتذاراتنا لجميع الزملاء والشركاء وأولئك الذين يثقون بنا".