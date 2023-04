الإمارات تبتكر خريطة عالية الدقة لكوكب المريخ

تركيب الخريطة جاء بفضل الصور التي التقطها مسبار "الأمل" الذي اطلقته دولة الامارات العربية

تكشف خريطة جديدة لكوكب المريخ عن جوانب مثيرة للاهتمام عن الكوكب الأحمر، وتم ابتكار الخريطة بفضل الصور التي التقطها مسبار "الأمل" التابع لاتحاد الإمارات العربية، والتي التقطت تضاريس وميزات جيولوجية مذهلة بخاصية ثلاثية الأبعاد.

https://twitter.com/i/web/status/1641908753258672141 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

خريطة المريخ تم تركيبها من قبل طاقم من العلماء تحت قيادة باحثين من جامعة نيويورك-أبو ظبي (NYUAD) ومركز الإمارات لعلوم الفضاء. استخدم الباحثون معلومات جمعت من مسار حول المريخ من قبل المسبار الذي كان يدور حول الكوكب ويدرسه من شهر شباط/فبراير 2021.

الخريطة المكونة من 3000 مشاهدة، تستعرض الكوكب عن طريق نظام تصوير بالعين، وتستعرض ما يشبه أطلس جديد ومتطور. والذي سيتحول إلى أداة بحثية مستقبلية لتعلم المزيد حول المريخ.

وتكشف الخريطة عن مناطق قطبية، جبال وجبال بركانية غير نشطة، بقايا أنهار، وديان قديمة وبحيرات كان بها مياه منذ مليارات السنين، وبذلك يمكن أن تساعد الخريطة عالية الدقة العلماء في الإجابة على عدد من الأسئلة الملحة حول الكوكب الأحمر، بما في ذلك كيف أصبح منظرا طبيعيا جافا وقاحلا رغم كونه وفيرا بالماء السائل.

وكتبت جامعة نيويورك أبوظبي في بيان أنها تأمل أن تحفز خريطة المريخ الجديدة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة على متابعة مهن في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأضافت "نحن نخطط لجعل خريطتنا متاحة للكوكب بأكمله ، كجزء من أطلس المريخ الجديد والأكثر تقدما ، والذي كنا نعمل عليه ، وستكون متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية بمجرد نشرها".

https://twitter.com/i/web/status/1642581337839206400 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .