العثور على "مخلوق فضائي" ميت ببلدة في بوليفيا يثير الذعر بين السكان

العثور على "مخلوق فضائي" ميت في بلدة هوارينا لا باز الصغيرة، في بوليفيا، قبل عدة أيام، لكن جثته اختفت بشكل غامض. هناك القليل جدا من التفاصيل المعروفة عن هذه البلدة، التي بلغ عدد سكانها في عام 2001، نحو 1300 نسمة، لكنها أصبحت ضمن العناوين الرئيسية بفضل العثور على المخلوق الفضائي.

