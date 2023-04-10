العثور على "مخلوق فضائي" ميت ببلدة في بوليفيا يثير الذعر بين السكان

ويشار الى أن هذا المخلوق الفضائي اختفى بصورة غامضة بعد ايام من العثور على الجثة

العثور على "مخلوق فضائي" ميت في بلدة هوارينا لا باز الصغيرة، في بوليفيا، قبل عدة أيام، لكن جثته اختفت بشكل غامض. هناك القليل جدا من التفاصيل المعروفة عن هذه البلدة، التي بلغ عدد سكانها في عام 2001، نحو 1300 نسمة، لكنها أصبحت ضمن العناوين الرئيسية بفضل العثور على المخلوق الفضائي.

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التقط سكان مذعورون صورا للمخلوق من الفضاء الخارجي والذي كان على ما يبدو ميتا وملقى على الأرض، في وقت سابق من هذا الشهر لكنه اختفى بصورة غريبة، حتى الآن ليس من الواضح إن كان هناك من أخفى جثمان "الكائن الخارجي". قبل ليلتين من العثور عليه وثق سكان المدينة ظهور ضوء أخضر وغامض في السماء، والتي بدت وكأنها جاءت من سفينة فضاء.

وصرحت مواطنة من البلدة ، ريتا ماركيز في تصريح للاعلام المحلي "لقد بدا وكأنه مخلوق مصغر، مثل رجل صغير، وكلما اقتربنا منه أكثر ميزنا أنه بالفعل كائن فضائي"، وقال خبير في الكائنات الفضائية خوان كارلوس الياجة إنه "بعثوا لي صورا بدا وكأنه من خارج الأرض أو اي شيء آخر، لم تكن لي اي طريقة بالتحقق من التفاصيل، أيضا على ضوء حقيقه أنهم أعلنوا بأنه اختفى من هناك".

وبحسب التقارير، ، قام مفتش السياحة الإقليمي بزيارة البلدة الصغيرة كجزء من تحقيق وأكد للسكان أنه سيتم التحقيق في الأمر بدقة.