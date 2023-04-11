المؤتمر السابع للروبوتات في إسرائيل: التطلع إلى المستقبل بخبرة الذكاء الاصطناعي

اقترب الذكاء الاصطناعي من الأنظمة الميكانيكية، ومن التحكم فيها، يرجع هذا عادةً إلى استخدام التعلم الآلي، وهذا تطور واعد للغاية لأنه عندما تجمع الاثنين معًا،

قال مؤسس مؤتمر إسرائيل حول الروبوتات البروفيسور تسفي شيلر : "لقد بدأ مجال الروبوتات في السنوات القليلة المنصرمة يكتسح حياتنا، بعدما نضجت التكنولوجيا، في كل تقنية، هناك طفرة في التنمية" وتابع "نحن موجودون في مجال الروبوتات"وأكد على أنه "مؤخرا اقترب الذكاء الاصطناعي من الأنظمة الميكانيكية، ومن التحكم فيها، يرجع هذا عادةً إلى استخدام التعلم الآلي، وهذا تطور واعد للغاية لأنه عندما تجمع الاثنين معًا، يمكنك أن تفعل أشياء اليوم لم يكن بوسعك فعلها قبل خمس سنوات فقط ".

وأفاد "لقد كانت الروبوتات البسيطة حجر الزاوية في التصنيع لعقود من الزمن، لكنها محدودة للغاية فيما يمكن أن تفعله وأين يمكن نشرها. قريباً ، ستكون الآلات الأكثر تعقيدًا موجودة في كل مكان"

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cogniteam للبرمجيات يهودا إملاليا: "ستجد في السنوات العشر القادمة عددًا كبيرًا من الروبوتات المختلفة لمهمة واحدة. على سبيل المثال، يعد روبوت توصيل الطائرات بدون طيار مهمة واحدة، يفعل شيئًا واحدًا - إحضار الطعام من المكان (أ) إلى المكان (ب)" وتابع "في المستشفيات، توجد روبوتات التعقيم، العديد من الشركات الناشئة ستصنع روبوتاتها الخاصة بحلول فريدة من نوعها"وأكد على أن "الآلات لن تعمل من حولنا فحسب، بل ستعمل أيضًا داخلنا - قد يكون للطب الميكانيكي شيئًا كهذا قريبًا"

وبدورها قالت ممثلة شركة "مومنتيس سورجيكال"Momentis Surgical الإسرائيلية (المتخصصة في تصمم تقنيات روبوت جراحية مبتكرة، تمكن الجراحين من إجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل) تل أبيب لـ i24NEWS وهي تستخدم نموذجًا أوليًا للروبوت المعروض في المؤتمر: "يستخدم الجراح وحدات التحكم لتنشيط أذرع الأداة الموجودة بالفعل داخل المريض، ويتم التعبير عن هذه بشكل كامل مع سبع درجات من الحرية" وأوضحت أن هذا يعطي الجراح شيئًا لم يكن لديه من قبل"وتابعت "تتحرك أذرع الروبوت وتقطع بدقة متناهية، ولا تتعب أو ترتجف أبدًا"

وقالت"أنت تقصر وقت الإجراء بمقدار الثلث أو أكثر. يمكن أن تستغرق عملية استئصال الرحم من ثلاث إلى خمس ساعات عند إجرائها بالمنظار، جراح الروبوت لدينا يمكن أن يفعل ذلك في 30 دقيقة" واشارت إلى أنه "بينما يجب تدريب الجراح لسنوات، يمكن إنتاج الروبوت بكميات كبيرة" واضافت" يوجد في المؤتمر روبوت يحمل سكينًا صغيرًا، يعمل على عيون الإنسان"

وبدوره قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ForSight Robotics الدكتور دانيال جلوزمان لـ i24NEWS: "نحن نجمع كل هذه التقنيات لسد الفجوة بين نقص الجراحين والكم الهائل من المرضى الذين يحتاجون إلى إجراءات".وتابع"يمكننا توحيد الإجراءات والقيام بذلك من خلال منصة روبوتية".

لا يعرض المؤتمر ألعابًا جديدة فحسب، بل يتناول قضايا معقدة تتعلق: كيف ستؤثر الروبوتات على اقتصاداتنا؟ كيف سنعمل معهم أو ضدهم في السوق؟ عند أي نقطة تكتسب الآلة الشخصية؟

سواء كانت هذه الأسئلة غير مريحة أم لا، لا يمكننا وضع هذه الظاهرة الروبوتية في صندوق.