إسرائيل: الكشف عن برنامج تجسس جديد

وأضاف مختبر "سيتيزن لاب"، أن لائحة الضحايا تتضمن "صحفيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية"

تم استخدام برامج تجسس إسرائيلية جديدة لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمختبر "سيتيزن لاب" الكندي، وتمكن البرنامج الذي يرصد إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة من تحديد 5 أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج "كوادريم" في أميركا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف مختبر "سيتيزن لاب"، أن لائحة الضحايا تتضمن "صحفيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية"، لكنه آثر أن لا يعلن عن هويتهم في الوقت الحالي.

وأكد المختبر الذي يعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان أن "البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم "كوادريم ليمتد" أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة "أن أس أو" التي أنتجت "بيغاسوس".

وقال "سيتيزن لاب" إن "برنامج "كوادريم" بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة دون علم المستخدم.

وسبق أن استخدمت برامج التجسس مثل "بيغاسوس" على نطاق واسع من قبل حكومات وأجهزة أخرى للتجسس على المعارضين ووسائل الإعلام والنشطاء، وكشف اتحاد إعلامي أن أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيًا و 600 سياسي و 85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان و 65 شركة رئيسية قد تم التجسس عليها.