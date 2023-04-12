توثيق مذهل للحيوانات البرية في ذروة العاصفة التي ضربت جنوب إسرائيل

المحمية الطبيعية أقيمت في عام 1968 وهي عبارة عن مركز لاعادة تأهيل الحيوانات الى البرية

خرج العاملون في سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل أمس واليوم في ذروة العاصفة التي تضرب إسرائيل لتفقد الحيوانات البرية في المحمية الطبيعية "حاي بار يوطفاته" جنوب إسرائيل وخرجوا من هناك بتوثيقات مذهلة ومثيرة.

اريك سوكر أحد العاملين في محمية "حاي بار يوطفاتة" قال :"واجهت الحيوانات في المحمية عاصفة رياح قوية، الحيوانات وقفت من وراء الأشجار والتلال للاختباء والاحتماء خلفها ، رأيت أن قسما منها لم يتوقف عن الأكل حتى مع هبوب الرياح القوية لأن ثمار الأشجار تناثرت على الأرض نتيجة للعاصفة. خلال المطر والتيارات القوية لم يتوقفوا عن الحركة ومحاولة ايجاد مكان للجلوس فيه. رأيت أنهم يقظون حتى في منتصف الليل. الحيوانات تحب الأمطار وتدفق المياه كثيرا".

أقيمت محمية "حاي بار يوطفاتا" في عام 1968 وهي عبارة عن مركز وإعادة تأهيل للحيوانات البرية الصحراوية لإعادتها الى الطبيعة والبرية، نجحت هذه المحمية حتى اليوم بإعادة نوعين من الحيوانات البرية (أحدها الحمير الوحشية) والرام الأبيض التي أعيدت الى البرية عام 1982. كما حاولت المحمية في مطلع الألفية الثالثة عدة مرات لإعادة النعام الى الطبيعة، لكن دون نجاح. الحيوانات البارزة في هذه المحمية يوجد الحمار البري الافريقي، المها والرام الصحراوي، الاحتفاظ بهذه الأنواع تأتي في إطار جهد دولي لحمايتها وهي في المحمية، ولا يوجد هدف لإعادتها الى البرية في إسرائيل.

Eric Sukar/Nature and Parks Authority قطيع من الرام في المحمية الطبيعية "بار حن يوطفاته"

Eric Sukar/Nature and Parks Authority طائر النعام في محمية "بار حن يوطفاته"

Ella Agra/Nature and Parks Authority حيوان الرام في المحمية الطبيعية "بار حن يوطفاته"

Ella Agra/Nature and Parks Authority حيوان الرام في المحمية الطبيعية "بار حاي يوطفاته "

Eric Sukar/Nature and Parks Authority حمير برية في المحمية الطبيعية يوطفاتا جنوب إسرائيل

Eric Sukar/Nature and Parks Authority غزال في المحمية الطبيعية يوطفاتا جنوب إسرائيل

Eric Sukar/Nature and Parks Authority حيوان من نوع الرام في المحمية الطبيعية يوطفاتا جنوب إسرائيل

Eric Sukar/Nature and Parks Authority قطيع من حيوانات الرام في محمية يوطفاتا جنوب إسرائيل

Ella Agra/Nature and Parks Authority نعام في المحمية الطبيعية "بار حن يوفاته"

Ella Agra/Nature and Parks Authority طائر النعام في محمية "بار خاي يوطفاته" جنوب اسرائيل

Eric Sukar/Nature and Parks Authority حيوان الرام في محمية "بار حاي يوطفاته" جنوب اسرائيل

Ella Agra/Nature and Parks Authority حيوانات الرام في المحمية الطبيعية "بار حاي يوطفاته"