توثيق مذهل للحيوانات البرية في ذروة العاصفة التي ضربت جنوب إسرائيل
المحمية الطبيعية أقيمت في عام 1968 وهي عبارة عن مركز لاعادة تأهيل الحيوانات الى البرية
خرج العاملون في سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل أمس واليوم في ذروة العاصفة التي تضرب إسرائيل لتفقد الحيوانات البرية في المحمية الطبيعية "حاي بار يوطفاته" جنوب إسرائيل وخرجوا من هناك بتوثيقات مذهلة ومثيرة.
اريك سوكر أحد العاملين في محمية "حاي بار يوطفاتة" قال :"واجهت الحيوانات في المحمية عاصفة رياح قوية، الحيوانات وقفت من وراء الأشجار والتلال للاختباء والاحتماء خلفها ، رأيت أن قسما منها لم يتوقف عن الأكل حتى مع هبوب الرياح القوية لأن ثمار الأشجار تناثرت على الأرض نتيجة للعاصفة. خلال المطر والتيارات القوية لم يتوقفوا عن الحركة ومحاولة ايجاد مكان للجلوس فيه. رأيت أنهم يقظون حتى في منتصف الليل. الحيوانات تحب الأمطار وتدفق المياه كثيرا".
أقيمت محمية "حاي بار يوطفاتا" في عام 1968 وهي عبارة عن مركز وإعادة تأهيل للحيوانات البرية الصحراوية لإعادتها الى الطبيعة والبرية، نجحت هذه المحمية حتى اليوم بإعادة نوعين من الحيوانات البرية (أحدها الحمير الوحشية) والرام الأبيض التي أعيدت الى البرية عام 1982. كما حاولت المحمية في مطلع الألفية الثالثة عدة مرات لإعادة النعام الى الطبيعة، لكن دون نجاح. الحيوانات البارزة في هذه المحمية يوجد الحمار البري الافريقي، المها والرام الصحراوي، الاحتفاظ بهذه الأنواع تأتي في إطار جهد دولي لحمايتها وهي في المحمية، ولا يوجد هدف لإعادتها الى البرية في إسرائيل.