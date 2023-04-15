مهمة فضائية في طريقها إلى كوكب المشتري مزودة بتقنيات إسرائيلية

ستكون ساعة USO الخاصة بشركة AccuBeat الإسرائيلية جزءًا أساسيًا من تجارب البعثة التي سيجريها معهد وايزمان

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يوم الخميس مهمة تاريخية إلى كوكب المشتري مزودة بنظام إلكتروني إسرائيلي كامل على متن المركبة الفضائية JUICE، بعد تأخير طفيف بسبب الظروف الجوية.

تم تمويل هذه التكنولوجيا والبحث العلمي الذي أدى إلى تطويرها من قبل وكالة الفضاء الإسرائيلية ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة AccuBeat ومقرها القدس. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المراحل الأولى من الإطلاق سارت بسلاسة.

تهدف مهمة JUICE، وهي أغلى مهمة أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية على الإطلاق، إلى إجراء تجارب علمية على كوكب المشتري وأقماره. بعد رحلة استغرقت سبع سنوات ونصف إلى الكوكب، ستجري المركبة الفضائية بحثًا لرسم خريطة للمشتري ومحيطه واكتشاف ما إذا كانت الظروف المناسبة للحياة موجودة على أقماره.

وتشمل التقنيات ساعة USO الخاصة بشركة AccuBeat الإسرائيلية، والتي ستكون جزءًا أساسيًا من تجارب البعثة التي سيجريها معهد وايزمان للعلوم. بالنظر إلى المدة الطويلة للمهمة الفضائية، يجب أن يكون الجهاز الإسرائيلي، المسمى Ultra Stable Oscillator، والذي سيتم استخدامه لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري وأقماره، متينًا بشكل استثنائي.

وشرع المسبار في رحلة 900 مليون كيلومتر إلى كوكب المشتري، حيث سيدور حول أقماره أوروبا وجانيميد وكاليستو لمدة أربع سنوات في أكبر وأهم مهمة على الإطلاق، وهي مكانة مرموقة لوكالة الفضاء الأوروبية حتى الآن.

أعرب البروفيسور يوهاي كاسبي من معهد وايزمن للعلوم، والذي يقود فريق JUICE الإسرائيلي، عن فخره بمشاركة إسرائيل في هذه المهمة التاريخية. وقال "هذه فرصة فريدة للمساهمة في البحث العلمي العالمي وإظهار القدرات المتطورة لصناعة الفضاء الإسرائيلية، ونأمل أن تفتح نتائج هذه المهمة رؤى جديدة لفهم كوكب المشتري وأقماره، بالإضافة إلى تطور الكواكب الغازية العملاقة في نظامنا الشمسي وما وراءه".