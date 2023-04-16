دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

قال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر

أعلن وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع المجتمعون في اليابان عن التزامهم بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، وفق ما جاء الأحد في بيان.

وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040".

وفي إسرائيل اتخذ قرار بفرض ضريبة على المشروبات والأواني البلاستيكية أحادية الاستخدام لكن وزير المالية الحالي عن الصهيونية المتدينة وإرضاء لجمهور المتدينين أعلن عن إلغاء الضريبة التي هدفت إلى تقليل النفايات البلاستيكية، بزعم انها تستهدف على نحو غير عادل المجتمعات الدينية التي تميل الى استخدام هذه الأواني بشكل كبير.

وانتقدت وزير البيئة في الحكومة السابقة تمار زاندبيرغ قرار سموتريتش الانتخابي واتهمت الحكومة التي تمثل أكبر ائتلاف يميني في تاريخ إسرائيل بـ "السماح للسياسات التافهة بتدمير البيئة والصحة". وأضافت "بدلا من المضي قدما، فإن هذا القرار يعيدنا إلى الوراء سنوات ضوئية، وسيسهم فقط في التلوث والمرض".