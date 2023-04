لحظة مثيرة وثقتها كاميرا منزلية: سمع ضجة من وراء ظهره- ليكتشف دبا أمامه داخل منزله

استلقى الأمريكي ديفيد اوفنهايمر حتى يستمتع بوقته في شرفة منزله في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة وهو يقرأ الصحيفة، وفجأة سمع ضجة مشبوهة من وراء ظهره ، وحين أدار رأسه اكتشف فجأة دبا أسود يسير الى جانبه في الشرفة.

