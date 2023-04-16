لحظة مثيرة وثقتها كاميرا منزلية: سمع ضجة من وراء ظهره- ليكتشف دبا أمامه داخل منزله

بموجب التقرير يعيش عدد كبير من الدببة السوداء في ولاية كارولاينا الشمالية ويصفونها بأنها مسالمة

استلقى الأمريكي ديفيد اوفنهايمر حتى يستمتع بوقته في شرفة منزله في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة وهو يقرأ الصحيفة، وفجأة سمع ضجة مشبوهة من وراء ظهره ، وحين أدار رأسه اكتشف فجأة دبا أسود يسير الى جانبه في الشرفة.

https://twitter.com/i/web/status/1647052206208606212 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تجمد ديفيد مكانه، لكن الدب فوجئ هو أيضا بنفس القدر من اللقاء، ولحسن حظه هرب بعيدا من المكان، وروى ديفيد أنها كانت المرة الاولى التي يرى فيها دبا وجها لوجه، لكنه لاحظ مرة بالسابق وجود الدببة بالمنطفة بأكثر من موقع ويصفها لموقع WLOS بأنها مسالمة . هذه اللحظة العفوية التي جمعت ديفيد مع الدب وثقتها الكاميرا البيتية.

وبحسب موقع WLOS الأمريكي الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في ولاية كارولاينا الشمالية الغربية معتادون على التعايش مع الدببة لكن القليل منهم يقتربون منها.

وفقا للجنة موارد الحياة البرية في ولاية كارولينا الشمالية ، فإن عدد الدببة السوداء في مقاطعة بونكومب وآشفيل قد ازدهر في السنوات الأخيرة. وتلقى الخط الساخن للحياة البرية على مستوى الولاية 400 مكالمة متعلقة بالدببة من مقاطعة بونكومب في عام 2017. هذا العدد ارتفع في عام 2022 ليصل الى أكثر من 700 تبليغ.