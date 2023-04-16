اكتشاف هيكل خفافيش يعود تاريخة الى 52 مليون عام

هذه البقايا للخفافيش هي الأقدم على الإطلاق وهو نوع منقرض، ويمكن للاكتشاف أن يضئ على تطور هذه المخلوقات

اكتشف باحثون نوعا جديدا من الخفافيش، استنادا الى بقايا أقدم خفاش على الإطلاق. البحث حول الخفاش المنقرض، الذي كان يعيش بمنطقة هي اليوم ولاية وايومنغ في الولايات المتحدة، وعاش هناك قبل 52 مليون عام. هذه البقايا تضئ على تطور هذه الثديات الطائرة.

يوجد حوالي 1460 نوعا حيا من الخفافيش في أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية وعدد من الجزر النائية، وعثر في تكوين النهر الأخضر جنوب غرب ولاية وايومنغ على رواسب احفورية غير عادية من أوائل العصر الأيوسيني ، حيث اكتشف الباحثون 30 حفرية من الخفافيش في السنوات الستين الماضية وكان يعتقد بأن تمثل نوعين فقط من الخفافيش.

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وقالت د.نانسي سيمونس مؤلفة الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "بلوس وان" إن "الخافيش من العصر الأيسوني معروفة من موقع التكوين النهر الأخضر منذ سنوات الستين، لكن بصورة مثيرة غالبية العينات التي خرجت من هذا التكوين تم تمييزها أنها مثلت نوعا واحدا وهو Icaronycteris index, حتى قبل 20 عاما اكتشف نوع ثان من الخفافيش واسمه "Onychonycteris finneyi, ، د. سيمونس والتي تعمل أمينة عامة في قسم الثدييات بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي ، كانت ساعدت في وصف الأنواع الأخرى في عام 2008، الا أنها في الوقت نفسه، تعترف أنه كانت لديها دائما شكوك بأنه يجب العثور في الموقع على أنواع أخرى من الخفافيش.

تم جمع هذا الهيكل العظمي المحفوظ جيدًا بشكل استثنائي من قبل جامع خاص في عام 2017 واشتراه المتحف في نيويورك. عندما قارن الباحثون الحفرية بمجموعة واسعة من ستة أنواع من الخفافيش من فترة الإيوسين ، بالإضافة إلى أسنان من نوعين منقرضين آخرين وهياكل عظمية للخفافيش الحديثة ، اتضح على الفور أنها كانت نوعًا جديدًا. تم التعرف على هيكل عظمي أحفوري ثان تم اكتشافه في نفس الموقع في عام 1994 وفي مجموعات متحف أونتاريو الملكي على أنه هذا النوع الجديد. أطلق الباحثون على هذه الحفريات اسم Icaronycteris gunnelli كإشادة لجريج جونيل ، عالم الحفريات بجامعة ديوك الذي وافته المنية في عام 2017 وقدم مساهمات مكثفة في دراسة الخفافيش الأحفورية وتطورها.

وقال الباحث أرفيد اسي :"إنه على الرغم من وجود أسنان خفافيش متحجرة من آسيا أقدم قليلاً ، إلا أن الحفريتين من النوع Icaronycteris gunnelli ، التي تزن حوالي 22-28 غرامًا ، هي دليل على أقدم بقايا الخفافيش التي تم العثور عليها على الإطلاق. "إن رواسب البحيرة المتحجرة في التكوين الجيولوجي مدهشة ببساطة لأن الظروف التي خلقت طبقات رقيقة من الحجر الجيري قد حافظت أيضًا على كل شيء استقر في قاع البحيرة. تم العثور على إحدى عينات الخفافيش هذه في طبقات أقل في الأرض" وأضاف:"ترتيب طبقات الصخور وتأريخها على الجدول الزمني الجيولوجي مقارنة بالخفافيش الأخرى ، مما يجعل هذه الأنواع أقدم من أي نوع آخر من الخفافيش المكتشفة في هذه الرواسب".

بقايا الأنواع Icaronycteris gunnelli هي أقدم حفريات الخفافيش من هذا الموقع ، ووفقًا للباحثين فقد تطورت بشكل منفصل عن الخفافيش الأيوسينية الأخرى حول العالم. قالت الدكتورة سيمونز: "هذه خطوة إلى الأمام في فهم ما حدث من حيث التطور والتنوع في الأيام الأولى للخفافيش في العصر الأيوسيني (56 مليون إلى 36 مليون سنة)". من جانبه أضاف د. ريتربرجن إنه :"بمجرد أن تتراكم لدينا المزيد والمزيد من المعلومات حول تنوع الخفافيش ، ثم يمكننا أن نتعلم التعمق في التكيفات التطورية والحصول على أدلة تقربنا من اكتشاف أسلاف الخفافيش".

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