اكتشاف هيكل خفافيش يعود تاريخة الى 52 مليون عام

اكتشف باحثون نوعا جديدا من الخفافيش، استنادا الى بقايا أقدم خفاش على الإطلاق. البحث حول الخفاش المنقرض، الذي كان يعيش بمنطقة هي اليوم ولاية وايومنغ في الولايات المتحدة، وعاش هناك قبل 52 مليون عام. هذه البقايا تضئ على تطور هذه الثديات الطائرة.

يوجد حوالي 1460 نوعا حيا من الخفافيش في أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية وعدد من الجزر النائية، وعثر في تكوين النهر الأخضر جنوب غرب ولاية وايومنغ على رواسب احفورية غير عادية من أوائل العصر الأيوسيني ، حيث اكتشف الباحثون 30 حفرية من الخفافيش في السنوات الستين الماضية وكان يعتقد بأن تمثل نوعين فقط من الخفافيش.