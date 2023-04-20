انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبايس إكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته المدارية التجريبية

قد بدأ في الصباح الباكر ملء خزانات الصاروخ بالوقود المبرد المتمثل في الأكسجين والميثان السائل. وأعلنت "سبايس اكس" أنها تراقب الاحوال الجوية.

انفجر صاروخ "ستار شيب" الذي طورته شركة سبيس إكس لرحلات للفضاء في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعذر انفصاله في المرحلة الأولى دون توضيح سبب ذلك، وقال قال الملياردير إيلون ماسك إن "الحادثة لا تشكل فشلا لشركته، بل إن الإطلاق بحد ذاته كان نجاحا كبيرا".

وكانت هذه هي المحاولة الثانية لشركة "سبايس اكس" لإطلاق صاروخها "ستارشيب" الأكبر والأقوى في العالم والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعد إرجائها الاثنين محاولة أولى لأول رحلة مدارية تجريبية للصاروخ، بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.

وقد بدأ في الصباح الباكر ملء خزانات الصاروخ بالوقود المبرد المتمثل في الأكسجين والميثان السائل. وأعلنت "سبايس اكس" أنها تراقب الاحوال الجوية. أرجئت الاثنين محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في الدقائق الأخيرة قبيل اقلاعه، بسبب مشاكل فنية.

وقال رئيس "سبايس اكس" إيلون ماسك الأحد "هذه الرحلة الأولى لصاروخ ضخم ومعقد جداً"، مشيراً إلى أنّ هذا الاختبار "محفوف بمخاطر كبيرة".

و"ستارشيب" البالغ طوله 120 متراً هو أطول من صاروخ "ناسا" العملاق الجديد "اس ال اس" (98 متراً) الذي أُطلق في مهمة أولى خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ومن صاروخ "ساتورن 5" (111 متراً) الخاص بمهمات أبولو.