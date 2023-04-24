باحثون يكتشفون 19 ألف جبل بحري

وحتى الآن، تم رسم ربع قاع البحر فقط على الخريطة ، مما يعني أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد الجبال البحرية الموجودة ، أو أين يمكن أن تكون.

باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تم اكتشاف حوالي 19 ألف جبل بحري لم يكن معروف سابقًا في المحيطات حول العالم. وهذه الإكتشافات هي عبارة جبال أو براكين قديمة ترتفع من قاع البحر ولكنها لا تصل إلى سطح المحيط.

وأجرى البحث فريق من معهد سكريبس لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة، وهو أحد أقدم وأكبر المراكز في العالم لدراسة علوم المحيطات والأرض، رفقة طاقم من جامعة تشونغنام الوطنية في كوريا الجنوبية وجامعة هاواي.

وحتى الآن، تم رسم ربع قاع البحر فقط على الخريطة ، مما يعني أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد الجبال البحرية الموجودة ، أو أين يمكن أن تكون.

وكانت قد اصطدمت الغواصات أو السفن بالجبال البحرية وفي الماضي، وهو عامل خطير بالنسبة لوسائل النقل البحرية هذه وطاقمها. ومع ذلك ، فإن عدم معرفة مكان الجبال البحرية يمنع أيضًا علماء المحيطات من إنشاء نماذج تصف تدفق مياه المحيطات حول العالم.

Valérie LEROUX (AFP) لتجنب ترك أدنى أثر صوتي ، التوقيع الحقيقي لغواصة في قاع الماء ، يتم تعقب كل ضوضاء ومسحها وتحييدها

في الدراسة الجديدة ، التي نُشرت نتائجها في مجلة Earth and Space Science ، حدد الباحثون الهدف النهائي لاكتشاف عدد كبير من الجبال البحرية ورسم خرائط لها.

للقيام بذلك، استخدموا بيانات الأقمار الصناعية الرادارية، والتي على الرغم من أنها لا تستطيع في الواقع رؤية الجبال البحرية ، يمكنها قياس مستوى سطح البحر ، والذي يتغير باستمرار بسبب التغيرات في الجاذبية المرتبطة بتضاريس قاع البحر.