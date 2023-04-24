مجموعة القرصنة "انونيموس سودان" تقول إنها هاجمت موقع الموساد الاسرائيلي

كما اعلنت المجموعة عن مهاجمتها موقع التأمين الوطني

أعلنت مجموعة القرصنة "انونيموس سودان" الليلة الاثنين عن مهاجمتها موقع "الموساد" الإسرائيلي وإختراقه من خلال هجوم سايبر من نوع منع الخدمة. ونشرت المجموعة عبر حسابها في مجموعة تلغرام أنها الى جانب مهاجمتها موقع الموساد هاجمت أيضا موقع التأمين الوطني.

وبعدها أعلنت هذه المجموعة أن هجومها الليلة "هو تحضير لهجوم كبير".

من جانبها اعلنت مؤسسة التأمين الوطني أن مجموعة القرصنة لم تنجح باختراق موقع التأمين الوطني، وإن ما اعلنته المجموعة ادعاء كاذب.

وذكرت مؤسسة التأمين الوطني في بيان "هم يحاولون مهاجمة الموقع ايضا في هذه اللحظات وخلق عدم توفر /منع الخدمة، لكن بدون اي نجاح. ويراقب العاملون بمجال الحوسبة والسايبر بالتأمين الوطني اي نشاط ومحاولة من هذا القبيل ويعملون على ضمان مواصلة عمل الأنظمة المعلوماتية".

ويشار الى إن هذه المجموعة، ارتبط اسمها الشهر الماضي بعدد من الهجمات الألكترونية في إسرائيل، حيث شملت الأهداف مواقعا لبنوك وجامعات.