يأتي هذا بعد اعلانها أمس عن مهاجمتها موقع الموساد الإسرائيلي وموقع مؤسسة التأمين الوطني

واصلت مجموعة القراصنة "أنونيموس سودان" هجماتها الالكترونية ضد مواقع إسرائيلية، وكانت أعلنت ليلة أمس عن مهاجمتها موقع "الموساد" و"التأمين الوطني"، فيما تم اليوم مهاجمة مجموعة كبيرة من المواقع بلغت أكثر من 15 موقعا والتي شملت شركتي الاتصالات سلكوم وبارتنر وموقع جامعة تل أبيب، شركة مكوروت وصحيفة "جيرازلم بوست" والتي توقفت مواقعها عن الخدمة بعد أن استهدفت بهجوم من نوع "منع الخدمة"، كما زعمت مجموعة القرصنة أنها أوقفت خدمة موقع هيئة البث الرسمية "كان"، شركة المواصلات "ايجد"، وبنك ديستكونت.

وكانت المجموعة نشرت أمس من خلال حسابها في تلغرام أنها هاجمت موقعي الموساد ومؤسسة التأمين الوطني وزعمت أن هجوم أمس كان "استعدادا لهجوم كبير" ، وأعلنت مؤسسة التأمين الوطني من جانبها ليلة أن مجموعة القرصنة لم تنجح باختراق موقع التأمين الوطني، وإن ما اعلنته المجموعة ادعاء كاذب.

ويشار الى أن اسم المجموعة ارتبط بعدة هجمات ضد مواقع مختلفة في إسرائيل منذ بداية الشهر، كما سجل خلال الاسبوع التي تزامن مع يوم "القدس" الاسبوع الأخير في شهر رمضان عشرات الهجمات الالكترونية وتضمل 60 هجوم سايبر يشمل وقف خدمة مواقع، تخريب مواقع مع شعارات معادية لاسرائيل، تبليغات عن اختراق كاميرات، وأنظمة مراقبة المياه والسيطرة على قواعد بيانات لعدة مواقع صغيرة.