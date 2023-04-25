إنطلاق عملية هبوط المستكشف الإماراتي "راشد" على القمر

وقالت الوكالة، إن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريغوريس"، وتحديدا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المستكشف الإماراتي "راشد" يستعد للهبوط على سطح القمر، لتصبح الدولة الأولى عربيا والرابعة عالميا التي تحقق هذا الإنجاز.

وقالت الوكالة، إن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريغوريس"، وتحديدا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.

ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف، دراسة تربة القمر، ودراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه، ومعرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه.

بالإصافة إلى اختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته، ودراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

وسيهبط المستكشف "راشد" في منطقة لم تختبرها مهمات استكشاف القمر السابقة، وبالتالي فإن البيانات والصور التي سيوفرها سوف تكون حديثة وجديدة وذات قيمة عالية، حيث تم تزويده بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، وهيكلا خارجيا وألواحا شمسيةً لتزويده بالطاقة.

وسيجري فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، 370 دقيقة من التواصل مع المستكشف قبل الهبوط، و12 عملية تحضيرية تغطي سيناريوهات عمليات المستكشف على القمر.