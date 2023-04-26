أنونيموس سودان تواصل هجومها السايبراني ضد مواقع إسرائيلية لليوم الثالث على التوالي

وفق التقارير فإن نوع الهجوم يندرج في سياق منع الخدمة (DDoS) التي تتسبب بانهيار الخوادم دون المقدرة على سرقة المعلومات المحفوظة في هذه الخوادم

لليوم الثالث على التوالي تتعرض مواقع انترنت في إسرائيل لهجمات سايبر تهدف إلى قطع الخدمة من قبل مجموعة القرصنة السودانية أنونيموس سودان.

ووفقا لقارير إسرائيلية فقد هاجمت أنونيموس سودان مواقع شركة موانئ إسرائيل وميناء حيفا.

وأعلنت مجموعة القرصنة أنها هاجمت عدة مواقع إسرائيلية على الشبكة العنكبوتية وتسببت بإلغاء عمل المواقع التابعة لشركة موانئ إسرائيل وميناء حيفا.

ووفق التقارير فإن نوع الهجوم يندرج في سياق منع الخدمة (DDoS) التي تتسبب بانهيار الخوادم دون المقدرة على سرقة المعلومات المحفوظة في هذه الخوادم.

يُذكر أن نفس المجموعة أعلنت ليلة أمس عن مهاجمتها موقع "الموساد" و"التأمين الوطني"، وتبعها مهاجمة مجموعة كبيرة من المواقع بلغت أكثر من 15 موقعا شملت شركتي الاتصالات سلكوم وبارتنر وموقع جامعة تل أبيب، شركة مكوروت وصحيفة "جيروزالم بوست" والتي توقفت مواقعها عن الخدمة بعد أن استهدفت بهجوم من نوع "منع الخدمة"، كما زعمت مجموعة القرصنة أنها أوقفت خدمة موقع هيئة البث الرسمية "كان"، شركة المواصلات "ايجد"، وبنك ديسكونت.

وبعد عشرة أيام من هجوم الهاكرز على مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، أعلنت نفس جماعة الهاكرز أنها استهدفت مواقع البنوك وسلطة البريد وبعض المواقع الإلكترونية الاسرائيلية في موعد يتزامن مع إحياء "يوم القدس".