الإماراتي سلطان النيادي يصبح أول عربي يسير في الفضاء

هدف المهمة تغيير وحدة ""RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض

أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يجري عملية السير في الفضاء، الجمعة، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

وستتضمن هذه المهمة، الرابعة للمشي في الفضاء هذا العام، تكليف النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي، بأداء مهام أساسية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الرائدين في السير في الفضاء خارج المحطة حوالي 6 ساعات ونصف تقريبا، إذ سيعملان على صيانة المحطة وتحديثها.

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة ""RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لوام.