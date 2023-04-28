English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الإماراتي سلطان النيادي يصبح أول عربي يسير في الفضاء

i24news

دقيقة 1
رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء
NASA TV / AFPرائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء

هدف المهمة تغيير وحدة ""RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض

 أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يجري عملية السير في الفضاء، الجمعة، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

Video poster

وستتضمن هذه المهمة، الرابعة للمشي في الفضاء هذا العام، تكليف النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي، بأداء مهام أساسية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الرائدين في السير في الفضاء خارج المحطة حوالي 6 ساعات ونصف تقريبا، إذ سيعملان على صيانة المحطة وتحديثها.

Video poster

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة ""RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لوام.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق