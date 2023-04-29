الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

الشيخ محمد بن راشد: النيادي “أول إماراتي وأول عربي وأول مسلم يسير في الفضاء الخارجي، فخورون بذلك”

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مساء الجمعة، “نجاح أول مهمة سير عربي مسلم في الفضاء”.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا رئيس الوزراء وحاكم دبي، تعليقا على رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء.

وقال: “بعد 3 سنوات من التدريب المكثف رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن النيادي “أول إماراتي وأول عربي وأول مسلم يسير في الفضاء الخارجي، فخورون بذلك”.

وتابع: “يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماء عربية، والعرب قادرون العرب قادمون العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم والاستثمار في الشباب والابتعاد عن الخلافات”.

وأمس الخميس، أعلن “مركز محمد بن راشد للفضاء” الإماراتي (رسمي)، أن “مهمة سير النيادي ضمن مهام البعثة 69 المتواجدة في محطة الفضاء الدولية”.

وأوضح المركز، عبر بيان، أنه في حال حدوث ذلك ستكون “الإمارات العاشرة عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية”.

وتعد مهمة السير في الفضاء التي يقوم بها النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، وتستمر بين 5 و6 ساعات تقريبا بـ”غرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها”.

ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة وفق المركز في “تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض”.

كما سيكمل النيادي وفريقه “سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية تقوم بدور محوري في تشغيل محطة الفضاء الدولية وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها”.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت الإمارات نجاح إطلاق النيادي في “أطول مهمة فضائية عربية” من “مركز كيندي للفضاء” بولاية فلوريدا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء 19 تجربة بحثية خلال 6 أشهر، بالتعاون مع وكالات فضاء منها “ناسا”.

وأطلقت أبوظبي عام 2017، برنامج “الإمارات لرواد الفضاء”، وهذه الرحلة هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث قام الإماراتي هزاع المنصوري بالمهمة الأولى في 2019.