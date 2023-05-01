هذه النبتة استخدمت في الطقوس القبلية في جنوب افريقيا لديها خصائص تشبه القنب الهندي

اكتشف علماء من معهد وايزمن للعلوم الاسرائيلي أن نبتة تستخدم في الطقوس القبلية في جنوب إفريقيا قادرة على انتاج العشرات من Cannabigerol وهو الجزيء الرئيسي لانتاج مركبات المواد المستخرجة من القنب الهندي الأخرى- والتي يمكن أن يكون لبعض منها استخدامات طبية، ووفقا للبحث المنشور في المجلة العلمية " Nature Plants" كشف العلماء عن عمليات انتاج هذه المواد في النبته، وكشفوا أنه يمكن إعادة انتاجها في المختبر بهدف انتاج جزيئات Cannabigerol معروفة وحتى هندسة مواد جديدة.

الأمر المثير للدهشة بأن النبته الملقبة بحسب الترجمة السائدة "المظلة الصوفية"- هي بأنها ليست قريبة من نبتة القنب، وإنما من نبتة عباد الشمس، الخس وذهب الشمس. وقالت د.شيرلي بيرمان من المختبر الذي اجرى الدراسة على النبتة في معهد وايزمن "وجدنا مصدرا جديدا لمادة Cannabigerol وطورنا أدوات تتيح لنا القدرة لبحث القدرات الطبية الكامنة بها".

كما هو معروف، يستخدم القنب بتخفيف الأوجاع، الغثيان، القلق ونوبات الصرع، ويبدو أن قائمة الفوائد الطبية تتزايد. الفوائد الطبية في هذه المواد دفعت مختبر بروفيسور اهروني في معهد وايزمن الى دراسة جذور نبتة "المظلة الصوفية".

Weizmann Institute of Science تم الكشف عن النسخة الحمضية من CBG (البرتقالي والأصفر والأخضر الفاتح والأزرق) باستخدام طريقة تصوير متقدمة في مقطع من ورقة مظلة صوفية (بين خطين متقطعين) ، ولكن ليس في المقطع الذي كانت منه الطبقة العليا التي تحتوي على trichomes. مقشر (ملحوظ بخط أخضر)

منذ عشرات السنوات معروف انه في القبائل في جنوب افريقيا من المتبع إحراق هذه النبتة لأغراض دينية أو طقوس شفاء- دليل ممكن أن الأبخرة لها تأثير نفسين لذلك قبل 40 عاما وجد علماء ألمان أدلة أولية بأن النبتة تحتوي على Cannabigerol، لكن هذه النتائج لم تتكرر في دراسات أحدث.

حاليا في الدراسة الجديدة أكد د. بيرمان وزملاءه هذه النتائج مع استخدام تقنيات متطورة واسعة، ستة من انواع المادة Cannabigerol التي وجدت في المظة الصوفية تشبه الموجودة في القنب، لكنها لا تشمل مادتين من أشهر المواد وهي THC وCBD .

في المقابل، هي تحتوي على CBG وهي نجم صاعد في سماء القنب بفضل قدراتها الطبية ونقص تأثيرها النفسي، اضافة لذلك فإن النسخة الحمضية لـ CBG، الموجودة بالنباتات بتركيز مرتفع نسبيا، هي مادة أولية لكل القنب الكلاسيكي- اكتشاف يعزز القدرات الكامنة في النبتة كمصدر مستقبلي للقنب.

Dr. Sagit Meir المظلة الصوفية ، أحد أقارب عباد الشمس والخس ، تزهر في دفيئة معهد وايزمان.

Weizmann Institute of Science (من اليسار إلى اليمين): الدكتور تالي شيرف ، والدكتورة جيلينا كفيتيكانين ، والدكتور آدم جوزوياك ، ود. ليفني والدكتور يونغوي دونغ