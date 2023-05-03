شركة إسرائيلية تفتتح أول مصنع من نوعه في العالم لتخزين الطاقة الحرارية

الشركة الإسرائيلية من الشركات الرائدة حول العالم في المجال وتقنياتها مستخدمة في عدد من دول العالم

افتتحت الشركة الإسرائيلية "برميلر انرجي" -وهي شركة إسرائيلية للتكنلوجيا النظيفة ورائدة في مجال تخزين الحرارة في إسرائيل والعالم، والتي طور العاملون بها تفنيات فعالة واقتصادية للحفاظ على الطاقة عن طريق الحرارة والتي تم تركيبها بالفعل في مشاريع كبيرة الحجم في ايطاليا، البرازيل، الولايات المتحدة وقريبا في مدن مختلفة من العالم، افتتحت في ديمونا جنوب إسرائيل أول مصنع من نوعة في العالم، للانتاج التجاري لمرافق تخزين الحرارة الرائدة.

Brenmiller Energy برميلر انرجي تفتتح أول مصنع في العالم في مجال تخزين الحرارة

من المتوقع أن يصل المصنع الذي من المتوقع أن يشغل عشرات العمال سيصل الى طاقة إنتاجية تبلغ 4 جيجا وايت من تخزين الحرارة، والذي أقيم بتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي ومجهز بآلات حديثة تلبي أعلى المستويات. المعايير الدولية لمراقبة الجودة ، وتركيب الألواح الشمسية على سطحه ، من أجل زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وفقًا لآفي بارنميلر ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Barnmiller Energy ، "من أجل تقليل الانبعاثات في قطاع الصناعة والتدفئة ، يلزم تخزين الحرارة والذي سيربط التوفر المتغير لمصادر الكهرباء المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية باحتياجات الحرارة الكبيرة التي تتطلب الحرارة على مدار الساعة.

وقال إن "افتتاح أول مصنع في العالم لانتاج ضخم لمنشآت تخزين الطاقة، يرمز الى تطور أساسي في تاريخ الشركة، وسيتيح لهم تلبية الطلب المتزايد للحلول من قبل العملاء الصناعيين، نحن ننتج تخزيننا نظيفا من مواد صديقة للبيئة لانتاج طاقة نظيفة".

Brenmiller Energy برميلر انرجي تفتتح أول مصنع في العالم في مجال تخزين الحرارة

طورت شركة Barnmiller Energy ، إحدى الشركات الرائدة في العالم في قطاع تخزين الطاقة ، منشأة لتخزين الطاقة الحرارية ، باستخدام الصخور المسحوقة كمواد تخزين. وبالتالي ، يتم الحصول على أداء عالٍ وصيانة منخفضة بمرور الوقت ، فضلاً عن دورة إنتاج صديقة للبيئة. يستقبل النظام الطاقة من مصادر مختلفة للطاقة ، ويحولها إلى طاقة حرارية ويتيح الإمداد المستمر وفقًا للاحتياجات المختلفة ، وتحويل الأحمال وتسطيح ذروة الاستهلاك. وبهذه الطريقة ، يتم توفير الطاقة وتجنب التكاليف المرتفعة لاستخدام الكهرباء والغاز والوقود وزيادة كفاءة الطاقة.

يوفر نظام bGen طاقة مستمرة ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، في جميع الظروف الجوية ، ويحقق هدفه الرئيسي - صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وانعدام التلوث البيئي. في الغالبية العظمى من الحالات ، تلوث هذه التقنيات - على الرغم من أنها مفيدة للبيئة - بطبيعتها وعملية تجميعها. ولكن ليس في هذه الحالة - فقد تم تصميم النظام لاستخدام مواد صديقة للبيئة ولا يستخدم مواد كيميائية أو زيوت أو أملاح يمكن أن تسبب أضرارًا بيئية.

Brenmiller Energy برميلر انرجي تفتتح أول مصنع في العالم في مجال تخزين الحرارة

Brenmiller Energy برميلر انرجي تفتتح أول مصنع في العالم في مجال تخزين الحرارة

Brenmiller Energy برميلر انرجي تفتتح أول مصنع في العالم في مجال تخزين الحرارة