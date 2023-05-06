هذا المشهد المثير يشير الى المصير الذي ينتظر الكواكب التي تدور في فلك الشمس ومنها الأرض

لأول مرة رصد علماء كوكبا يبتلع كوكبا آخر، والذي ابتلعه مرة واحدة كلقمة كبيرة، وبحسب بحث نشر في المجلة العلمية Nature افاد علماء فلك هذا الأسبوع أن كوكبا غازيا، بحجم كوكب المشتري أو حتى أكبر، ابتلع الوكب الذي يدور في مداره. وذكروا ان الكوكب الشبيه بالشمس تضخم منذ تقدمه في السن على مدار دهور، ونما في النهاية بشكل كبير لدرجة أنه ابتلع الكوكب الذي يحيطه.

وقال الباحثون أن ما جرى هنا هو معاينه مسبقة قادمة لما يمكن أن يحدث إلى كوكب الأرض، عندما تتحول الشمس الى عملاقا أحمر وتبتلع الكواكب الداخلية الأربعة، عطارد، الزهرة، الأرض والمريخ. وقال العالم مورجان ماكلاود من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أحد مؤلفي الدراسة :" "إذا كان هناك أي عزاء ، فسيحدث هذا في نظامنا الشمسي خلال حوالي 5 مليارات سنة".

الكوكب الذي ابتلع الكوكب الأخر موجود في مجرة التبانة على مسافة 12 الف كيلومتر من كوكب الأرض، في مجموعة كواكب العقاب. وعمر الكوكب الآكل 10 مليارات عام. وبحسب الباحثين، فإن الكوكب "عندما نزل بين النجمين" ، كان هناك اندفاع سريع وساخن من الضوء ، تلاه تيار مستمر من الغبار يتألق بشكل ساطع.

في حين كانت هناك علامات سابقة على أن النجوم الأخرى "تقضم" الكواكب ، كانت الدراسة الحالية هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الابتلاع نفسه وأيضًا أنه حدث في ضربة واحدة.

رصد الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كيشالي دي الانفجار اللامع في عام 2020 ، حيث قام بمسح صور السماء التي التقطها مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. كانت هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات وتحليل البيانات لكشف الغموض: إنه ليس كوكبا يلتهم نجمه المرافق ، ولكنه كوكب يلتهم الكوكب الذي يدور حوله. قال مانسي كاسليويل من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إنه بالنظر إلى العمر الطويل للنجم ، كان الالتهام سريع جدا وحدث بالفعل "بضربة واحدة".

لا يعرف علماء الفلك ما إذا كانت هناك كواكب أخرى تدور حول هذا الكوكب على مسافة أكثر أمانًا. إذا كان الأمر كذلك ، قال الباحث دي إنه قد يكون أمامهم آلاف السنين قبل أن يصبحوا في المدار الثاني أو الثالث للكوكب - ومن ثم سيكون مصيرهم مشابهًا على الأرجح.

الآن بعد أن عرف الباحثون ما الذي يبحثون عنه ، سيبحثون عن المزيد من هذه الحالات في الفضاء. يعتقد الباحثون أن آلاف الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى ستواجه نفس المصير ، كما سيعاني نظامنا الشمسي. قال دي: "كل ما نراه من حولنا ، كل الأشياء المبنية من حولنا ، كل هذا سيختفي في لمح البصر".