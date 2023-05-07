عملية جراحية حديثة للمخ تعالج بنجاح المخ الجنيني

قام الفريق بإصلاح وعاء دموي مشوه في دماغ الجنين، في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل. وأوضحوا أن الجراحة نفسها إن أُجريت بعد الولادة ستكون أكثر خطورة.

لأول مرة، أُجريت عملية جراحية على دماغ جنين أثناء وجوده داخل رحم الأم، لحالة VOGM ، وفقًا لمقال نُشر في المجلة الطبية Stroke.

للتوضيح - وريد تشوّه جالينوس (VOGM) هو نوع من تشوهات الأوعية الدموية النادرة داخل الدماغ. في VOGM، ترتبط الشرايين المشوهة في الدماغ مباشرة بالأوردة، بدلاً من الاتصال بالشعيرات الدموية، مما يساعد على إبطاء تدفق الدم، بينما يؤدي التشوه إلى اندفاع ضغط الدم المرتفع إلى الأوردة.

تم إجراء عمليات من هذا النوع من قبل، في ما يسمى بجراحة الرحم، وكان هذا من بين أولى العمليات الجراحية لحالة دماغية تسمى VOGM، أو وريد تشوه جالينوس. بسبب حداثة الجراحة، تم نشر الحالة ويأمل الأطباء في مواصلة التجارب.

أجريت العملية في مستشفى بوسطن للأطفال بالتنسيق مع فريق من بريجهام ومستشفى للنساء في الولايات المتحدة. قام الفريق بإصلاح وعاء دموي مشوه في دماغ الجنين، في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل. قال فريق الأطباء، في حديث لشبكة CNN، إن الجراحة نفسها التي أجريت بعد الولادة كانت ستكون أكثر خطورة.

ووفقًا للمقال، وُلد الطفل في مارس / آذار، وكان بصحة جيدة ولم يحتاج إلى أي دواء أو علاج منذ خروجه. مع عدم وجود آثار جانبية سلبية على الدماغ، بعد التجربة الأولى، يمكن أن يكون الإجراء علاجًا جديدًا لـ VOGM، والذي وصفه مستشفى بوسطن للأطفال بأنه "نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية داخل الدماغ" حيث ترتبط شرايين الدماغ المشوهة مباشرة مع الأوردة".

إذا تُركت الحالة النادرة دون علاج، فقد تتسبب في زيادة تدفق الدم إلى القلب والرئتين، مما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتوصيل الدم إلى باقي الجسم. يتسبب هذا العيب أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى فشل القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين.