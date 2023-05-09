تحقيق لجنة البرلمان الأوروبي لم يقدم أي دليل على وقوف المغرب وراء التجسس على هواتف وزراء إسبانيا

بـموافقة 30 صوتًا، ومعارضة 3 أصوات وامتناع 4 أصوات، كما تمت الموافقة أيضًا على نص يقدم توصيات (30 صوتًا و 5 ضد مع امتناع 2 صوت)

تم اعتماد التقرير النهائي، أمس الإثنين، حول التحقيق في قضية استخدام المغرب برنامج "بيغاسوس" للتجسس على وزراء الحكومة الإسبانية، أمس الاثنين، الذي أعدته لجنة البرلمان الأوروبي، بـموافقة 30 صوتًا، ومعارضة 3 أصوات وامتناع 4 أصوات، كما تمت الموافقة أيضًا على نص يقدم توصيات (30 صوتًا و 5 ضد مع امتناع 2 صوت) ومن المقرر أن يخضع لتصويت البرلمان الأوروبي بأكمله خلال الجلسة العامة التي ستبدأ في 12 يونيو/حزيران الوشيك.

ويستمر نواب البرلمان الأوروبي في توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب باعتباره "المنفذ المحتمل" للتجسس حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية. وأشارت صحيفة "إلبيريوديكو" إلى أن هناك "مؤشرات قوية" على أن حكومة المغرب ورواندا كان يمكن أن تتجسسا على "مواطنين أوروبيين رفيعي المستوى، لكن هذه الشكوك لم يتم تأكيدها".

لم يقدم التقرير النهائي أدلة تؤكد "مسؤولية" مخابرات المغرب في هذه القضية. وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد قدرت خلال العرض التقديمي في 8نوفمبر/تشيرن الثاني 2022 لتقريرها الأولي، أن الرباط تقف وراء اختراق هواتف المسؤولين الإسبان، مشيرة إلى أنها "لم تتمكن من تقديم أدلة على ذلك".

وقالت رئيسة اللجنة، الهولندية، جيروين لينرز، في تصريحات صحافية، خلال قيامها بمهمة في مارس/آذار المنصرم، بإسبانيا، "لا يوجد دليل" مؤكدة أنه "من المنطقي الشك في المغرب ليكون وراء هذه العمليات".

وتفاعل الحزب الشعبي الإسباني بسرعة مع التقرير النهائي للجنة تحقيق البرلمان الأوروبي، وطلبت القوة الأولى للمعارضة في مجلس النواب من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، "مزيد من الوضوح والشفافية" حول الدور المزعوم للمغرب في التجسس على هاتفه، حسب صحيفة "إلموندو".