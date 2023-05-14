رَصْد أكبر انفجار كوني تم توثيقه حتى الآن في الفضاء

هذا الانفجار تواصل واستمر مدة ثلاث سنوات ووقع على مسافة 8 مليارات سنة ضوئية

اكتشف علماء الفلك أكبر انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق ، ضخم ومتواصل أكثر من اي مستعر أعظم معروف، حيث أن التقديرات بأن الحديث عن ثقب أسود ابتلع سحابة من الغاز.

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الحدث الكوني الذي أطلق عليه AT2021lwx، وقع على مسافة 8 مليارات سنة ضوئية من الكرة الأرضية، عندما كان الكون عمره 6 مليارات عام، وكان أكثر سطوعا عشر مرات من أي حدث لنجم متفجر(مستعر أعظم) تم توثيقه حتى الآن.

ميزة اضافية لهذا الانفجار أنه استمر ثلاث سنوات، وذلك مقارنة مع غالبية حوادث (المستعر الأغظم) التي تحافظ على سطوع على مدار أشهر معدودة فقط، علماء الفلك اكتشفوا الانفجار لأول مرة في تشرين ثاني/نوفمبر 2020، لكن من الممكن تمييزة باستخدام التلسكوب حتى اليوم.

مع ذلك ، ليس هذا هو الحدث الأكثر إشراقًا الذي تم تسجيله على الإطلاق. في العام الماضي ، تمكن علماء الفلك من رؤية موجة من أشعة جاما تسمى GRB 221009A ، لكنها استمرت بضع دقائق فقط.

قال الدكتور فيليب وايزمان من جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا ، الذي قاد فريق البحث الذي تابع الحدث الكوني: "وفقًا لتقديراتنا ، إنها كرة نارية أكبر بمئة مرة من حجم النظام الشمسي مع سطوع يعادل ضعف شمسنا" وأضاف "لمدة ثلاث سنوات ، أطلق هذا الحدث كمية من الطاقة أكبر بمائة مرة تقريبًا من التي تطلقها الشمس التي ستطلقها كل عشرة مليارات سنة من دورة حياتها ".

حاول فريق البحث تحديد سبب الحادث. وفقًا لنظرية علماء الفلك ، ابتلع ثقب أسود هائل سحابة ضخمة من الغاز ، وأطلق موجات تصادمية في جميع أنحاء الكون تاركًا وراءه بقايا غليان من السحابة حول الثقب الأسود.