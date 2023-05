رَصْد أكبر انفجار كوني تم توثيقه حتى الآن في الفضاء

اكتشف علماء الفلك أكبر انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق ، ضخم ومتواصل أكثر من اي مستعر أعظم معروف، حيث أن التقديرات بأن الحديث عن ثقب أسود ابتلع سحابة من الغاز.

