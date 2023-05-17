مؤتمر كابسات في الإمارات العربية المتحدة يركز على سوق الأقمار الصناعية في إفريقيا

صناعة الفضاء في أفريقيا هي سوق 10 مليار دولار وهي تنمو ومربحة. أطلقت تونس وجنوب إفريقيا ورواندا ونيجيريا وحتى جمهورية موريشيوس الصغيرة أقمارًا صناعية خاصة بها.

انطلق مؤتمر كابسات في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء بهدف الدفع قدماً بمستقبل صناعة توصيل المحتوى والأقمار الصناعية إلى الأمام.

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في الوقت الذي يدفع فيه التعاون الإسرائيلي الإماراتي المنطقة بأسرها وما وراءها، يمكن الشعور بالكثير من الإثارة. جلب التجمع الدولي 200 علامة تجارية من 35 دولة رائدة إلى الحدث، وبدا أن القارة الأفريقية هي الملعب التالي للمستثمرين.

تم تقديم أفريقيا على أنها "إلدورادو" الجديدة للأعمال الفضائية. لكن كل دولة أفريقية اعتقدت أنها لن تكون قادرة على التصرف بمفردها.

قال ستانلي أييتا من iSAT AFRICA لـ i24NEWS: "كلما زاد عدد الشركاء وكبر تجمعنا، قللنا العبء عن بعضنا البعض، وبالتالي نحول الأمر إلى حقيقة".

وتابع "استهلاك المحتوى يضاعف نفسه في إفريقيا". "الرسم البياني يمكنه أن يواصل الارتفاع. إنه ليس مبالغًا فيه. هناك سوق متاح للجميع ليكون لهم دور فيه."

تويت

صناعة الفضاء في أفريقيا هي سوق 10 مليار دولار وهي تنمو ومربحة. أطلقت تونس وجنوب إفريقيا ورواندا ونيجيريا وحتى جمهورية موريشيوس الصغيرة أقمارًا صناعية خاصة بها. يتم استهداف القارة من قبل العديد من وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم أيضًا، بما في ذلك أذربيجان.

"أفريقيا هي واحدة من الأسواق ذات الأولوية القصوى بالنسبة لنا. نرى الكثير من الإمكانات. قالت ديلارا بايلاروفا من أزيركوزموس لـ i24NEWS: "هناك الكثير من الحاجة والطلب على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".

وعندما سئلت عن الإزدحام في الفضاء، قالت: "نحن على دراية تامة بكافة مواطئ القدم. ونعمل بنشاط لمعالجتها".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تريد الإمارات أن تكون القوة الفضائية الأولى. أرسلت الإمارات مركبة فضائية غير مأهولة إلى المريخ في عام 2021، وهي أول مهمة بين الكواكب من قبل دولة عربية، ثم مركبة فضائية إلى القمر. اعتبارًا من مايو 2023، تباهت الدولة الخليجية أيضًا بالسير في الفضاء.

في غضون ذلك، أطلقت وزارة الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع الصناعات الفضائية الإسرائيلية مؤخرًا الجيل القادم من القمر الصناعي "Ofek 13" إلى الفضاء، وهو قمر صناعي للمراقبة يتمتع بقدرات متطورة.